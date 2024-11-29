Esenyurt Belediyesi soruşturmasında flaş gelişme! Başkan Yardımcısı Osman Yalçın’a terör operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve Esenyurt Belediye Başkanlığında başka bir soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Ahmet Özer döneminde terör örgütüne finansman aktarıldığı yönündeki iddiaların araştırılmasına yönelik yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.

YENİ BAĞLANTILAR ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre PKK/KCK Silahlı Terör örgütünün Mali Alan Yapılanmasında faaliyet yürüttüğüne dair hakkında bilgiler bulunan ve terör örgütü üyeleri ile yoğun iletişim ve mali irtibatı ile Diyarbakır'da faaliyet göstermekte iken terör örgütü iltisakı nedeniyle KHK ile kapatılan Jiyan TV isimli medya kuruluşuyla irtibatı tespit edilen, Terör örgütü elebaşı Duran Kalkan'ın 2024 yerel seçimler öncesinde yaptığı açıklamada vücut bulan, kamuoyunda "Kent Uzlaşısı" olarak bilinen, terör örgütü mensuplarının metropol belediyelerine sızdırılması talimatı doğrultusunda Esenyurt Belediye Başkanlığına yerleştirildiği tespit edildi.

ÖRGÜTLE BELEDİYE İÇ İÇE

Örgütün bu şekilde Belediyelerin imkanları kullanılarak, terör örgütü güdümündeki firmalara ihalelerin usulsüz olarak verilmesi, terör örgütüne müzahir şahısların personel olarak alımı gibi imkanlardan faydalandığı ortaya çıktı.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Halen Esenyurt Belediye Meclis üyesi ve tutuklanan Belediye Başkanı Ahmet Özer döneminde Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğünden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı olarak tayin edilen ve görev yapan Osman Yalçın'ın yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

HER YER ARANIYOR

Yapılan operasyonda Osman Yalçın evinde bulunamadı. Firari olan Yalçın'ın evinde cep telefonları ve dijital materyallerine el konuldu. Şüphelinin yakalanma çalışmaları devam ediyor.