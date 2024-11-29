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Şırnak sınırına kritik ziyaret! Sıfır noktasında inceleme

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.11.2024 12:28 Güncelleme: 29.11.2024 13:15
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Şırnak sınırına kritik ziyaret! Sıfır noktasında inceleme

Kaa Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Şırnak'ta bulunan 23. Piyade Tümem Komutanlığı ve Pençe Kilit Harekatı alanındaki üs bölgelerinde incelemelerde bulundu.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Şırnak'ta konuşlu 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı ve Pençe Kilit Harekatı alanındaki üs bölgelerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Şırnak sınırına kritik ziyaret!Şırnak sınırına kritik ziyaret! ŞIRNAK SINIRINA KRİTİK ZİYARET!

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Şırnak'ta konuşlu 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı ve Pençe Kilit Harekatı alanındaki üs bölgelerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Irak'ın kuzeyinde kilidi kapatan kahraman Mehmetçiklerimiz ile bir araya gelen Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu; terörü kaynağında yok etmek maksadıyla devam eden öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlar hakkında bilgi alarak, önümüzdeki dönemde icra edilecek faaliyetler ve emniyet tedbirlerine yönelik talimat verdi" denildi.

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