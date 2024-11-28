Halep’te neler oluyor? MSB’den açıklama geldi: Her türlü tedbiri aldık

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, terörle mücadele ve hudut güvenliği konusuna vurgu yaptı.

SON BİR HAFTADA 72 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Aktürk terörle mücadelede "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin; "kaynağında, sürekli ve kapsamlı" olarak Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonlarıyla; Son bir haftada 72 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 2.611 (Irak 1.362 / Suriye:1.249) olmuştur. Sınırlarımızın emniyetini ileriden sağlama ve terörü kaynağında yok etme stratejisi kapsamında 17 Nisan 2022'de Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonunda kahraman ordumuzun büyük özveri ve gayretiyle Zap'ta kilit kapatılmış, Irak sınırımızın tamamının emniyeti sınır ötesinden tesis edilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için bölgedeki operasyon ve arama-tarama faaliyetlerine tek bir terörist kalmayıncaya kadar devam edecektir. Pençe-Kilit bölgesinde bugüne kadar icra edilen operasyonlar ve hava harekâtları neticesinde; toplam 1.128 terörist etkisiz hâle getirilmiş, bölgede teröristlerin döşediği 3.146 mayın/EYP temizlenmiş, 1.317 mağara ve sığınak kullanılamaz hâle getirilmiş ayrıca 948'i ağır silah olmak üzere 2.408 muhtelif silah ile 900 bine yakın farklı tip ve cinste mühimmat ele geçirilmiştir." dedi.

HUDUT GÜVENLİĞİNDE SIKI DENETİM

Hudut güvenliğine de değinen Aktürk "Yoğun ve etkin tedbirlerle güvenliği sağlanan hudutlarımızda; Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 186 şahıs yakalanmıştır. 790 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Yakalanan şahıslardan 5'i terör örgütü mensubudur. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 13.127, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 90.479 olmuştur." ifadelerini kullandı.

BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞ VE İSTİKRARA KATKILAR

Aktürk konuşmasına şöyle devam etti:

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ikili ilişkiler ve uluslararası misyonlar çerçevesinde bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamaya da devam etmektedir. 21 Kasım'da Bangladeş'in, 22 Kasım'da Ukrayna'nın Ankara Büyükelçilerini kabul eden Sayın Bakanımız, 25 Kasım'da Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren NATO Genel Sekreterini makamında ağırlamış, 26 Kasım'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığımızın 2025 yılı bütçesine ilişkin sunum yaparak milletvekillerinin sorularını yanıtlamıştır.

Türkiye ile Yunanistan arasında Güven Artırıcı Önlemler 2024 Yılı Uygulama Planı kapsamında 26-28 Kasım tarihleri arasında; Hava Kuvvetleri Komutanlığımızdan bir heyet Yunan Hava Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret etmekte, iki ülke harp okulları arasında karma voleybol müsabakası yapılmakta, Yunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bir heyet ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızı ziyaret etmektedir.

Yine söz konusu plan kapsamında Yunanistan Taktik Hava Kuvveti Komutanı ve beraberindeki heyet 2-3 Aralık tarihlerinde Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığımıza ziyaret gerçekleştirecektir. Ülkemizin daveti ile Libya'nın barış, istikrar ve güvenliği için atılabilecek ek adımları ele almak üzere 5+5 Ortak Askerî Komisyon heyetini bugün Bakanlığımızda ağırlıyoruz. Nihai amacımız tüm kurumları ile birlikte hareket eden birleşik bir Libya'dır. Bu kapsamda, birleşik Libya anlayışı zemininde, desteğimizi ve Libya'daki tüm kesimlerle iş birliğimizi sürdürmekte kararlıyız.

FİLİSTİN'DE KALICI ATEŞKES ÇAĞRISI

Aktürk Gazze'deki katliama ilişkin "Bölgemizde şiddeti tırmandıran İsrail, Gazze'de kadınları ve çocukları öldürmeye devam etmektedir. Bugüne kadar 45 bine yakın Filistinlinin ölümüne sebep olan İsrail'in süregelen bu saldırıları karşısında alınan kararların yetersizliği görülmektedir. Uluslararası toplum, acil ve kalıcı ateşkesin sağlanması ve bölgeye insani yardımların ulaştırılması yönünde kararlı davranmalı ve zorlayıcı tedbirler almalıdır. Lübnan'da ateşkes sağlanmasından memnuniyet duyuyor, varılan ateşkesin kalıcı olması ve benzer uluslararası girişimlerin Filistin'de de bir an önce kalıcı ve kapsamlı ateşkes sağlanması için yoğunlaştırılması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz." şeklinde konuştu.

EĞİTİM-TATBİKAT FAALİYETLERİ / ULUSLARARASI GÖREVLER

Aktürk açıklamalarına şöyle devam etti:

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; sayısı ve kapsamı her geçen yıl artan tatbikatlarla etkinlik ve caydırıcılığını daha da artırmaktadır. Müşterek çalışabilirliği geliştirmek maksadıyla Aksaz/Muğla'da Türkiye-Azerbaycan İkili SAT/SAS, NATO kapsamında, Temel Deniz Harp Nevilerine ilişkin usulleri denemek amacıyla İtalya'da Adaptive Interaction, Müşterek harekâtta görev yapabilme kabiliyetini artırmak maksadıyla Türkiye İspanya ve Norveç'te Steadfast Dagger tatbikatları gerçekleştirilmektedir. Yine NATO kapsamında Estonya'da Siber Savunma ile İstanbul'da On Guard Bilgisayar Destekli Komuta Yeri tatbikatlarının icra edilmesi planlanmaktadır. Diğer yandan Kanada Deniz Kuvvetlerinden devralınacak ve 4 Temmuz 2025 tarihine kadar Deniz Kuvvetlerimiz tarafından deruhte edilecek NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'nin komuta devir-teslim töreni 3 Aralık'ta Aksaz Deniz Üs Komutanlığında icra edilecektir.

Fransa Deniz Kuvvetlerine ait COURBET gemisi tarafından 22-24 Kasım tarihleri arasında İstanbul'a liman ziyareti gerçekleştirilmiştir. NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) görevi kapsamında, Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait ORIKU ve Almanya Deniz Kuvvetleri unsuru PLANET gemileri tarafından 24-27 Kasım tarihleri arasında İzmir'e liman ziyareti gerçekleştirilmiş, Kanada Deniz Kuvvetlerine ait CHARLOTTETOWN ve İspanya Deniz Kuvvetleri unsuru CRISTOBOL COLON gemileri 30 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında Aksaz'a liman ziyareti yapacaktır. NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 görevi kapsamında, 22-24 Kasım tarihleri arasında Suda/Yunanistan'a liman ziyareti gerçekleştirilen TCG AKÇAKOCA mayın avlama gemimiz tarafından, 29 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında da aynı liman ziyaret edilecektir.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti (UNIFIL) görevi kapsamında; Bangladeş Deniz Kuvvetlerine ait SANGRAM korveti tarafından 23-27 Kasım tarihleri arasında liman ziyareti yapılan Mersin'e; Endonezya Deniz Kuvvetleri unsuru DIPONEGERO gemisi tarafından 16-29 Kasım, İtalya Deniz Kuvvetlerine ait LUIGI RIZZO tarafından ise 24-28 Kasım tarihleri arasında liman ziyaretleri gerçekleştirilmektedir. 26 Kasım'da Güvence Tedbirleri kapsamında Romanya hava sahasında Havadan İhbar Kontrol uçağımız tarafından uçuş görevi yapılmıştır.

NATO Müttefik Hava Komutanlığınca Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri kapsamında yarın (29 Kasım) Romanya hava sahasında icra edilecek Mukabil Hava Harekâtı faaliyetine 2 adet F-16 uçağımız ile katılım sağlanacaktır.

18-24 Kasım tarihleri arasında, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ev sahipliğinde 11 ülkenin katılımıyla Antalya'da düzenlenen "1'inci Uluslararası Askerî Sporlar Konseyi (CISM) Açık Askerî Kick Boks Şampiyonası"nda takım tasnifinde 6 birincilik ve 1 ikincilik kupası ile ferdî tasnifte 14 altın, 7 gümüş ve 5 bronz madalya elde ederek şampiyon olan TSK Kick Boks Takımımız ile, 21 ülkenin katılımıyla Ermenistan'da düzenlenen "Uluslararası Askerî Sporlar Konseyi (CISM) Güreş Dünya Şampiyonası"nda 2 altın, 1 gümüş ve 5 bronz madalya kazanan TSK Spor Gücü Güreş Millî Takımımızı bir kez daha kutluyoruz.

SAVUNMA SANAYİ / ENVANTERE GİREN YENİ SİLAH SİSTEMLERİ

Mütemadiyen geliştirilen yerli ve millî savunma sanayimizin yüksek teknoloji ürünleriyle donatılan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz imkân ve kabiliyetlerini her geçen gün artırmaktadır.

Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda SUNGUR Füzesi ile Orta Menzilli Tanksavar (OMTAS) Silah Sisteminin muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır.

ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİNİ FAALİYETLERİ / ÖNEMLİ DUYURULAR

Personel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam etmektedir. "Millî Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İstihdam Edilmek Üzere 2024 Yılı Teknik Sınıflarda Uzman Erbaş Temini" başvuruları 18 Kasım- 6 Aralık, "Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Millî Savunma Üniversitesine Sözleşmeli Personel Temini" başvuruları 28 Kasım- 28 Aralık, Türk Silahlı Kuvvetlerine; "Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarından 2024 Yılı Muvazzaf Astsubay Adayı Temini" ile, "En Az Dört Yıl Süreli Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarından 2024 Yılı Bando Sınıfı Muvazzaf Astsubay Adayı Temini" başvuruları 26 Kasım-15 Aralık tarihleri arasında yapılabilecektir. Sonuç olarak gücünü bağrından çıktığı asil Türk milletinin sevgisi ve güveninden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; kendisine tevdi edilen tüm görevleri, dün ve bugün olduğu gibi bundan sonra da başarıyla yerine getirme irade ve kararlılığındadır.

"BİRLİKLERİMİZ HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALDI"

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye'nin kuzeyindeki muhalif grupların hareketliliği ile ilgili sorular üzerine "Bölgedeki bazı yerel grupların başlattıkları hareketliliği ve buna bağlı gelişmeleri yakinen takip etmekteyiz. Birliklerimiz için her türlü tedbiri aldık ve almaya da devam etmekteyiz" yanıtını verdi.

ZAP'TA KİLİT KAPATILDI

Bakanlık kaynakları, Irak'ın kuzeyindeki Zap'ta kilidin kapatılmasıyla ilgili sorular üzerine şu bilgileri paylaştı:

"2016 yılından itibaren uygulamaya başladığımız sınırlarımızın emniyetini ileriden sağlama ve terörü kaynağında yok etme' stratejisi kapsamında 17 Nisan 2022'de Irak kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile Pençe harekâtlarımızın kilidi kapatılmış ve Irak sınırımızın tamamının emniyeti ileriden tesis edilmiştir. Pençe-Kilit bölgesinde bugüne kadar icra edilen operasyonlarımız ve hava harekâtlarımız neticesinde; toplamda 1.128 terörist etkisiz hale getirilmiş, bölgede teröristlerin döşediği 3.146 mayın/EYP temizlenmiş, 1.317 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirilmiş; ayrıca 948'si ağır silah olmak üzere 2.408 muhtelif silah ile 889.412 farklı tip ve cinste mühimmat ele geçirilmiştir.

Ayrıca, kontrol altına alınan bölgede henüz girilmemiş mağara, sığınak, barınak ve depo olabileceğini değerlendiriyoruz. Kilit kapatılmıştır ama bizim mevcut harekât alanlarındaki faaliyetlerimiz devam edecektir.

Bölgedeki çetin hava ve arazi şartlarına rağmen, Pençe Kilit Harekât alanındaki unsurlarımız, üstün bir feragat ve kararlılıkla tüm terör inleri yıkılıp son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörü kaynağında yok etme parolasıyla görevlerine devam edecektir."

PENÇE SERİSİ OPERASYONLARDA SON DURUM

Bakanlık kaynakları, Pençe-Kilit Operasyon bölgesini de içine alan Irak kuzeyindeki Pençe Serisi Operasyonların tümündeki son duruma ilişkin de şunları söyledi:

"Bahse konu operasyon serisi ile toplam 2.202 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Buna ilave olarak; toplam 5.239mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirilmiş, 6.220 mayın ve el yapımı patlayıcı imha edilmiş, toplam 3.987 adet silah ve yaklaşık 1 milyon 539 bin adet mühimmat ele geçirilmiştir. Böylece teröristlere ağır bir darbe indirilerek bir gece ansızın terör inlerini yerle bir etme kararlılığımız gösterilmiştir."

GKRY CUMHURBAŞKANI'NIN NATO ÜYELİĞİ İÇİN GİRİŞİMLERDE BULUNMASI

Bakanlık kaynakları, ABD Başkanı Biden ile görüşen GKRY Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis'in NATO üyeliği için girişimlerine ilişkin sorulara şu cevabı verdi.

"Türkiye, NATO üyesi bir ülke olarak, ittifakın genişleme kararlarının oybirliği ile alındığını hatırlatır ve bu süreçlerin herhangi bir ülkenin ulusal güvenlik endişelerini dikkate alarak yürütülmesi gerektiğini savunur. Mevcut durumda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin NATO'ya üyelik başvurusu, Türkiye açısından kabul edilemez bir gelişmedir. Bu girişim, Kıbrıs meselesindeki hassas dengeyi bozacak ve çözüme yönelik müzakere süreçlerini olumsuz etkileyecektir."

F-16 BLOCK 70 / EUROFIGHTER / F-35 TEDARİKLERİ

Bakanlık kaynakları, F-16 BLOCK 70 / EUROFIGHTER / F-35 tedariklerine ilişkin sorulara şu cevabı verdi.

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda millî uçağımız KAAN hizmete girinceye kadar gelişmiş teknolojiyle donatılmış modern savaş uçaklarının envantere alınması ve envanterin çeşitlendirilmesi çalışmalarımız devam etmektedir.

Bu kapsamda,

40 adet F-16 Blok 70 ve özellikli mühimmatın tedariki kapsamında 1,4 milyar dolarlık başlangıç ödemesi yapılarak sözleşme yürürlüğe girmiş, teknik görüşmeler devam etmekte,

40 adet Eurofighter tedarikine yönelik ise teknik görüşmeler olumlu devam etmektedir.

Muhataplarımıza 40 adet F-35 talebimiz resmi olarak iletilmiştir. F-35 konusunda da daha önce yaptığımız bir ödeme ve hangara alınan 6 adet uçak var. Ancak ilk defa bir NATO üyesi ülkeye (CAATSA) yaptırım uygulanarak teslimat gerçekleştirilmemiştir. Biz en başından beri bu yaptırımın yanlış olduğunu söylüyoruz.

Beklentimiz, müttefiklerimizin ittifakın ruhuna ve ortak güvenlik perspektifine uygun karar alınması, örtülü/örtüsüz tüm yaptırımların kaldırılmasıdır."

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU'NA SEVK EDİLEN TEĞMENLERLE İLGİLİ SON DURUM

Bakanlık kaynakları, Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilen Teğmenler ve diğer personelle ilgili sürecin nasıl işleyeceğine dair sorular üzerine şunları söyledi:

"Yüksek Disiplin Kurulu süreci başlamıştır. YDK'nın toplantı zamanı belirlendiğinde, en az 10 gün öncesinden ilgili personele tebligat yapılacaktır. Bu tarih zamanı gelince kamuoyuna duyurulacaktır.