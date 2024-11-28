CHP'li Gemlik Belediyesi’nden kiraya yüzde 500 zam!
Bursa’nın Gemlik ilçesinde, CHP'li Belediye Başkanı Şükrü Deviren’in mülkiyeti belediyeye ait olan dükkanların kira bedellerine yaptığı yüzde 500’lük zam esnafın tepkisine yol açtı. 7 bin lira kira ödeyen esnafın kirası zamla birlikte 40 bin liraya yükseldi. Zama itiraz eden kiracıların dükkanlardan çıkarılmakla tehdit edildiği iddia edildi.
Bursa'da yerel seçimlerin ardından 'Yeni bir Gemlik yaratacağız' vaadiyle koltuğuna oturan Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, mülkiyeti belediyeye ait olan kiradaki dükkanlara yüzde 500 oranında fahiş bir zam yaptı. Kiracılara tebligat gönderildi.
Sabah'ın haberine göre Zam, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. Belediye tebligata uymayanlar hakkında tahliye işlemlerinin uygulanacağı açıkladı.