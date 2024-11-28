CHP’li Gemlik Belediyesi’nden kiraya yüzde 500 zam!

Bursa'da yerel seçimlerin ardından 'Yeni bir Gemlik yaratacağız' vaadiyle koltuğuna oturan Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, mülkiyeti belediyeye ait olan kiradaki dükkanlara yüzde 500 oranında fahiş bir zam yaptı. Kiracılara tebligat gönderildi.

CHP'li belediyeden kiraya yüzde 500 zam.

Sabah'ın haberine göre Zam, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. Belediye tebligata uymayanlar hakkında tahliye işlemlerinin uygulanacağı açıkladı.