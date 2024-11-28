Suriye’de neler oluyor? İşte Halep operasyonunun perde arkası

Son dönemde Suriye'nin kuzeyinde yer alan İdlib bölgesi, artan saldırılar ve sivil kayıplar nedeniyle yeniden uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

Rusya Federasyonu (RF), Suriye rejim güçleri ve milis gruplar, İdlib'deki muhaliflere karşı hava ve kara saldırılarını yoğunlaştırırken, bu saldırılar sivil can kayıplarına ve yaralanmalara neden oldu.

HTŞ Halep'in kapısına ilerliyor

Suriye rejimi karşıtı Heyet Tahrir Şam örgütü, Halep'in kuzeyinden saldırı başlattı. Dün (27 Kasım Çarşamba) sabah erken saatlerde başlayan çatışmalarda HTŞ, Halep'in batısında Esad rejimi kontrolündeki 32 köy ve noktayı ele geçirdi.

Esad güçleri ve muhalifler arasında şiddetli çatışma

GÖZLER TÜRKİYE'YE ÇEVRİLDİ



Bölgede yaşanan hareketlilik sonrası gözler Türkiye'nin atacağı adımlara çevrildi. Güvenlik kaynakları ve Milli Savunma Bakanlığı'ndan Suriye'deki son duruma ilişkin açıklamalar geldi.



Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada Türkiye'ye komşu İdlib'e Rusya'nın hava, Suriye rejiminin kara saldırılarının yoğunlaştığına dikkat çekilirken, "Rusya ile Suriye rejim güçleri ve milis gruplar, Suriye'nin kuzeyinde yer alan İdlib'teki muhaliflerin olası bir operasyonunu engellemek amacıyla askeri kapasitesine yönelik saldırılar düzenlediğini iddia etmiş fakat bölgede artan sivil kayıpları iddia edilenin aksini ortaya koymuş ve gerginliğin artmasına neden olmuştur" denildi.

Esad güçleri ve muhalifler arasında şiddetli çatışma



"TÜRKİYE OPERASYONLARI ENGELLEDİ"



Türkiye'nin muhaliflerin düzenleyeceği operasyonu bugüne kadar engellediği belirtilirken, "İdlib bölgesinde bazı gruplar tarafından, Suriye rejim güçleri ve milis grupları cephe hattından uzaklaştırmak için operasyon olabileceği dile getirilmiştir. Operasyon ihtimali ile rejim güçlerinin ve milis grupların bölgeden uzaklaşması ve sivillerin zarar görmesinin engellenmesi planlanmıştır. Bu kapsamda Türkiye de İsrail'in saldırganlığı ile bölgede yükselen tansiyonu daha da arttırmamak için muhalif grupların düzenleyeceği bu operasyonları bugüne kadar engellemiştir. Türkiye çabalarını uluslararası alanda da göstermiş, Suriye rejiminin saldırılarının engellenmesi konusundaki beklentisini, Astana ve diğer platformlarda da garantör ülkelere iletmiştir. Ancak bugüne kadar rejim güçlerinin saldırıları konusunda uluslararası platformlardan herhangi bir adım atılmamıştır." denildi.

Esad güçleri ve muhalifler arasında şiddetli çatışma

Suriye rejimi ve İran destekli milislerin son saldırılarında 30'dan fazla sivil hayatını kaybederken, hedef alınan Kur'an kursunda 3 çocuğun hayatını kaybetmesi üzerine muhalif güçlerinin operasyon başlattığı öğrenildi.

REJİM GÜÇLERİ KAÇINCA KAPSAM GENİŞLEDİ



Güvenlik kaynakları Suriyeli muhalif grupların operasyonu saldırıların geldiği bölgelere yönelik Halep istikametinde sınırlı bir operasyon başlattığını ancak rejim unsurlarının bulundukları bölgelerden kaçmaya başlamaları ile operasyonun genişlediğini bildirdi.

Esad güçleri ve muhalifler arasında şiddetli çatışma

HEDEF UZLAŞILAN SINIR



Halep'e doğru başlatılan operasyon ile öncelikle İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nin (IGAB) 2019'da üzerinde uzlaşılan sınırlarına ulaşması hedeflendiği belirtilirken, yapılan operasyon 2019'da Türkiye, İran ve Rusya Federasyonu arasında mutabık kalınan sınırların doğu bölgesi içinde devam ettiği söylendi.

MUTABIK KALINAN SINIRI İHLAL ETTİLER



Bilindiği üzere Türkiye, İran ve Rusya garantörlüğünde yapılan görüşmelerde üzerinde mutabık kalınan İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırı 2019-2020 yılında Suriye rejimi ve destekçileri tarafından yapılan operasyonlar nedeni ile muhaliflerin aleyhine değişmişti. Bu dönemde rejim güçleri ve milislerinin İdlib'in tamamını ele geçirme çabaları, Türkiye'nin doğrudan müdahalesi ile engellenmişti.

MSB'den Suriye'nin kuzeyindeki hareketlilik hakkında açıklama

MSB'DEN SURİYE AÇIKLAMASI: HAREKETLİLİĞİ YAKINDAN TAKİP ETMEKTEYİZ

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye'nin kuzeyindeki muhalif grupların hareketliliği ile açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada "Bölgedeki bazı yerel grupların başlattıkları hareketliliği ve buna bağlı gelişmeleri yakinen takip etmekteyiz. Birliklerimiz için her türlü tedbiri aldık ve almaya da devam etmekteyiz" ifadeleri kullanıldı.