Siyonist hareket: İsrailli futbolcudan tepki çeken selam! Şimdi gözler UEFA’da

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail takımı Maccabi Tel Aviv ile karşılaştı.

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SİYONİST HAREKET: GÖKYÜZÜNE BAKIP ASKER SELAMI VERDİ

Güvenlik nedeniyle Macaristan'ın Debrecen kentinde seyircisiz oynanan mücadelede Maccabi Tel Aviv 23. dakikada öne geçti. Golü atan Gavriel Kanichowsky skandal sevinciyle tepki çekti. Topu filelere gönderdikten sonra kameralara koşup formadaki İsrail bayrağını gösteren Kanichowsky ardından gökyüzüne bakıp asker selamı verdi.

ŞİMDİ GÖZLER UEFA'DA! MERİH DEMİRAL'A SKANDAL BİR KARARLA CEZA VERİLMİŞTİ!

Hatırlanacağı üzere Merih Demiral, Türklüğün simgesi olan "bozkurt selamı" verdiği için UEFA tarafından skandal bir kararla 2 maç cezalandırılmıştı.

Futbolseverler, şimdi merakla UEFA'nın İsrailli oyuncuya vereceği cezayı bekleyecek.

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ İSRAİL YÖNETİCİLERİ İLE OTURMADI

Beşiktaşlı yöneticiler karşılaşmayı İsrail ekibinin yöneticileriyle bir arada seyretmek istemedi.