Sahte döviz krizinin ardından ülke genelinde 50 ve 100 dolarlık banknotların alımı durduruldu. Kapalıçarşı'da döviz büroları banknotlarla ilgili iş yerlerine uyarı broşürleri astı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul merkezli sahte para basımı ve dağıtımı konularının araştırılması amacıyla re'sen soruşturma başlattı.

600 milyon dolar olduğu düşünülen sahte paraları ATM'ler ve para sayma makineleri ayırt edemiyor.

Esnaf elle kontrol yaparak sahte dolarları tespit etmeye çalışıyor. Sektör yetkilileri, para sayma makineleri ve bankamatiklerin acilen güncellenmesi için çağrı yaptı. Türkiye Bankalar Birliği de kullanımdaki para sayma, sahte döviz kontrol ve ATM makinelerinin kontrolleri ve güncellenmelerinin yapıldığını açıkladı.



Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüler, "Bu sahte doların kökeni ne? Yurt içinden bir baskı mı, yoksa yurt dışından mı gelmiş?" dedi.



A Haber istihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, "Kaynaklarımla ilgili yaptığım görüşmede şuan da "dillendirilen 50 ve 100 dolar almayın" şeklinde gelen bir ihbar yok. Bunun ihbarı Emniyet'e de gitmemiş. Biraz önce İslam Bey'in söylediği gibi bu şekilde kulaktan kulağa bir duruma gelinmiş" dedi.

Finans Analisti İslam Memiş ise "Merkez Bankası'na sahte paralar gidiyor. Merkez Bankası rapor yazıyor. İnceliyor, onların sahte olduğu tespitini yapıyor. Bankalar Birliğini uyarıyor. Bankalar Birliği de bankaları uyarıyor. Daha sonra banklar panik oluyor. Korkuyor almamaya başlıyor. Bankalar almayınca sahte dolarları döviz bürolarına götürüyor. Döviz bürosu kimden alıyor? Vatandaştan alıyor. Şimdi vatandaş nooldu? Mağdur oldu? Döviz bürosu da mağdur oldu. Bankalarda işlem yapamıyor. Bankalar ve döviz büroları aynı para sayma makinalarını kullanıyorlar. Ama işin ilginç tarafı şu. İşletme mezunu, bankacılık mezunu gençleri alıyorsun. Para sayma makinasının önüne koyuyorsun. Makinadan para geçerse sağlam, geçmezse sahte. Bakın bu konuyla ilgili Türkiye'de ciddi anlamda mağduriyet var. O gençlere eğitim vermek gerek. İnsan eğitmek lazım. Sektörde arkadaşlar istişare yapsaydı olay bu kadar büyümezdi. Halen diyorum ki geç değil. BDKK, bankalara bu seri numaralarını kayıt almak suretiyle döviz bürolarından alabilirsiniz talimatını verdikten sonra bu problem çözülür. Döviz büroları da seri numaraları kayıt altına almak suretiyle vatandaşın işini çözmek zorunda. " dedi.

Memiş, "Banu Hanım elinizde sahte ve gerçek dolar var? Sizce hangisi gerçek?" dedi.



Sunucu Banu El, "Ben bugün arkadaşlarımın yaptığı canlı yayınları izledim. Bir Kapalıçarşı'daki esnafımızı da dinledim. O bir şeyler anlattı. Şu gerçek" dedi.



Finans Analisti İslam Memiş "otur sıfır" diyerek güldü.

KONUKLAR AYIRT ETMEKTE ZORLANDI

Gerçeğinden ayırt edilmesinin çok zor olduğu belirtilen sahte dolarlar A Haber canlı yayınında test edildi. Sunucu Banu El'in yanı sıra konuklardan Dr. Hazar Vural Jane, Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüler gerçek ve sahte dolarları ayırt etmekte zorlandı.



"MALİ İSTİHBARAT BİRİMİ ARTIK KURULMALI MI?"

Gazeteci Abdulkadir Selvi , "Amerika'da 17 ayrı istihbarat servisi var. Bunlarda birisi de Mali İstihbarat Birimi. Bizim Orta Doğu'da çok başarılı operasyonlar yapan istihbarat birimlerimiz var ama bir Mali İstihbarat Birimi artık kurulmalı mı?" diye sordu.



Memiş, "Kesinlikle. Sahada İstihbarat Birimi olmalı" ifadelerine yer verdi.