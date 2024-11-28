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Gaziantep'te PKK operasyonu: 15 gözaltı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.11.2024 15:30
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Gaziantep’te PKK operasyonu: 15 gözaltı

Gaziantep'te, polis ekipleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 2 tabanca ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında PKK ile irtibatlı bazı şüphelileri belirledi.

Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen 15 şüphelinin yakalanması için harekete geçildi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonlarda 2 tabanca ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi, 15 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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