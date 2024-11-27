Narin’in cesedinin bulunduğu anlar görüntülendi! Çuvaldan da pil çıktı

Narin'in cansız bedenini, Jandarma tarafından hazırlanan tutanağa göre; Jandarmanın Su altı Arama timleri tarafından bulundu. Saat 08.30'da Eğertutmaz Deresi'nde şişle arama yapan ekipler bir ağacın kovuğuna sıkıştırılmış şekilde bulunan çuvalı fark etti.

Sabah'ın haberine göre Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın 8 Eylül günü cenazesinin bulunduğu anlara ilişkin fotoğraflar ortaya çıktı.

Narin Güran'ın 8 Eylül günü cenazesinin bulunduğu anlara ilişkin fotoğraf (Sabah)

ÇUVALIN İÇİNDEN NARİN'İN ÇÜRÜMÜŞ CESEDİ ÇIKTI

Üzerine 3 taş konan çuvalı fark eden ekipler suyun içinden çıkardı. Bir bıçakla açılan çuvalın içinde Narin'in büyük ölçüde çürümüş cenazesi çıktı.

Çuvaldan ayrıca Narin'in kırmızı terlikleri, Elif-Bası, kırmızı bir bez parçası, pembe bir düğme ve beslenme çantası da çıktı. Beslenme çantasının kemerinin cesedi dereye atan Nevzat Bahtiyar tarafından koparılarak çuvalın ağzının bu kemerle bağlandığı anlaşılmıştı.

Narin Güran'ın 8 Eylül günü cenazesinin bulunduğu anlara ilişkin fotoğraf (Sabah)

DİKKAT ÇEKEN 'PİL' DETAYI

Narin'in cenazesinin bulunduğu çuvaldan bir de pil çıktı. Tanınmış bir markaya ait olan kalem pilin Narin'in olay günü üzerinde bulunan siyah şortun sol cebinden çıktığı öğrenildi. Narin'in pil ile ne işinin ne olduğu anlaşılamadı.

Çuvalında içinde bulunan pilin etiketi (Sabah)

NE OLMUŞTU?

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Salim, Yüksel ve Enes Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edilmişti.