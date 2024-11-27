Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu: 43 kişi yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 43 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürdü.
Ekipler, denetimlerinde Afganistan, Irak, Pakistan ve Suriye uyruklu 43 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.