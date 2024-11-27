CHP’li belediye önce mobbing yaptı sonra işten kovdu

CHP'li Kartal Belediyesi'nde İletişim Bürosu Uzmanı olarak görev yapan Belgin Taş isimli çalışan, greve giden yüzlerce taşeron temizlik işçisiyle beraber iş bıraktı. İşçilerle anlaşma yoluna gitmeyen belediye, ilçe genelinde oluşan çöp dağlarını Beykoz, Beşiktaş, Sarıyer, Çekmeköy, Sancaktepe, İBB, Beyoğlu ve Tuzla belediyelerinin araçlarına toplatarak grevi örtbas etmeye çalıştı.

ÖNCE TEHDİT ETTİ SONRA İŞTE KOVDURDU

Belgin Taş, CHP'li Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Özkan Özdemir'i, 3 Kaısm tarihinde Beykoz Belediyesi'ne ait çöp toplama aracına eşlik ederken görerek duruma "Grev kırıcılığı yapıyorsun" diyerek tepki gösterdi. Bu olay sonrası Özdemir'in kendisini, "Sen belediyeden ekmek yiyorsun. Nankörlük yapma. Ben sana yarın göstereceğim." sözleriyle tehdit ettiğini söyleyen Belgin Taş, "Sendika 4 Kasım'da grevi bitirdi. Özdemir, iş akdimi Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in talimatı ile feshettirdi. Tazminatsız bir şekilde 14 Kasım'da işten çıkarıldım. Çıkış olarak da bana SGK kod 25 verdiler. Bu nedenle başka yerde de çalışamıyorum. Ucu açık bu madde içinde çeşitli yüz kızartıcı suçlar barındırmakta. Ben 11 yıllık bir çalışanım ve grev kırıcılarına tepki göstermekten ancak onur duyarım" diye konuştu.

HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATTI

Sabah'ın haberine göre psikolojik şiddete ve mobbinge maruz bırakıldığını söyleyerek hukuk mücadelesi başlatan Taş işe iadesini istiyor.