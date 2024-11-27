Sarıyer Belediyesi’nde usulsüz atama iddiası! 3 yerden maaş alacaklar

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan "vergi yüzsüzleri" listesinde 374 milyon 546 bin 942 lira 89 kuruşluk vergi borcuyla yer alan ve en borçlu belediye şirketi olan Sarıyer Belediyesi'nin iştiraki SARBEL Organizasyon Temizlik Spor Hizmetleri İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yeni bir usulsüzlüğün adresi olduğu iddia edildi. CHP'li 12 meclis üyesi 4 Kasım tarihinde SARBEL'e yönetim kurulu üyesi olarak atandı, SARBEL'deki görev değişikliği kararı ise 6 Kasım'da Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlandı.

3 YIL BOYUNCA ÇİFTE MAAŞ

4 Kasım 2027'ye kadar yönetim kurulu üyesi seçilen kişilerin 3 yıl boyunca SARBEL'den ekstra maaş alacağı öğrenildi. Şirketten ekstra maaş alacak olan CHP'li üyelerin isimleri ise şunlar: Melendiz Dalyan İzgi (İBB ve Sarıyer Belediyesi Meclis Üyesi), Görkem Kurşun (İBB ve Sarıyer Belediyesi Meclis Üyesi), Adem Ayverdi (İBB ve Sarıyer Belediyesi Meclis Üyesi), İsmail Çarboğa (İBB ve Sarıyer Belediyesi Meclis Üyesi), Hüseyin Korkmaz (Sarıyer Belediyesi Meclis Üyesi), Birgül Tekçe (Sarıyer Belediyesi Meclis Üyesi), İdris Güven (Sarıyer Belediyesi Meclis Üyesi, Noman Ülker (Sarıyer Belediyesi Meclis Üyesi), Nilgün Güneri (Sarıyer Belediyesi Meclis Üyesi), Musa Özcan (Sarıyer Belediyesi Meclis Üyesi), Zana Gümüş (Sarıyer Belediyesi Meclis Üyesi), Sunay Sevinç (Sarıyer Belediyesi Meclis Üyesi).

SARBEL'e atanan CHP'li 12 meclis üyesi (SABAH)

SARBEL'e atanan 12 üyeden 4'ünün aynı zamanda İBB Meclis üyesi olduğu ve bu nedenden dolayı bu kişilerin 3 yıl boyunca 3 ayrı yerden maaş alacağı öğrenildi.

Daha önce Sayıştay tarafından hazırlanan raporlarla "etik değil" uyarısında bulunulan olayın 5393 sayılı Belediye Kanunu'na da aykırı olduğu görüldü. Söz konusu kanunun 28. maddesinde "Belediye başkanı görevi süresince ve görevinin sona ermesinden itibaren 2 yıl süreyle, meclis üyeleri ise görevleri süresince ve görevlerinin sonra ermesinden itibaren 1 yıl süreyle, belediye ve bağlı kuruluşlarına karşı doğrudan doğruya veya dolaylı olarak taahhüde giremez, komisyonculuk ve temsilcilik yapamaz." hükmü yer alıyor.



AK PARTİ'DEN TEPKİ

Sabah'ın haberine göre AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun, "İçişleri Bakanımızı konuyla ilgili bilgilendireceğiz ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağız." dedi.