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Terörist temizliği sürüyor! Gara ve Metina'da operasyon: 8 ex

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.11.2024 11:32 Güncelleme: 27.11.2024 12:00
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Terörist temizliği sürüyor! Gara ve Metina’da operasyon: 8 ex

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 8 PKK’lı teröristin öldürüldüğü duyuruldu. Açıklamaya "Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!" notu düşüldü. İşte detaylar...

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Gara ve Metina bölgelerinde 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin milletinden aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız." ifadeleri kullanıldı.

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