Terörist temizliği sürüyor! Gara ve Metina'da operasyon: 8 ex
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 8 PKK’lı teröristin öldürüldüğü duyuruldu. Açıklamaya "Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!" notu düşüldü. İşte detaylar...
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Gara ve Metina bölgelerinde 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin milletinden aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız." ifadeleri kullanıldı.