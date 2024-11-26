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Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya operasyon: 20 şüpheli yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.11.2024 11:47
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Şırnak’ta terör örgütü PKK’ya operasyon: 20 şüpheli yakalandı

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince, daha önce izinsiz gösterilere katılarak güvenlik güçlerine mukavemet gösteren ve terör örgütü lehine slogan atan şüphelilerin eşkali kamera kayıtlarında belirlendi.

Şüphelilere yönelik kent merkezi ve ilçelerde dün gece düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 20 şüpheli yakalandı.

Zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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