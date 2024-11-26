Şırnak’ta terör örgütü PKK’ya operasyon: 20 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince, daha önce izinsiz gösterilere katılarak güvenlik güçlerine mukavemet gösteren ve terör örgütü lehine slogan atan şüphelilerin eşkali kamera kayıtlarında belirlendi.

Şüphelilere yönelik kent merkezi ve ilçelerde dün gece düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 20 şüpheli yakalandı.

Zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.