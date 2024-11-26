Terörle mücadelede kritik eşik aşıldı! Bakan Güler duyurdu: Zap’ta kilit kapatıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığının 2025 yılı bütçesi görüşmelerinde bilgi verdi.

Bakan Güler, açıklamasında şunları kaydetti;

Geçmişte yürütülen "sınırlı hedefli ve süreli" operasyonların yerine, bugün; terör tehdidinin kaynağında yok edilmesi stratejisi ile "sürekli ve kapsamlı" operasyonlar gerçekleştirerek başta PKK/KCK, PYD/YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine büyük darbeler vuruyoruz. Azim ve kararlılıkla yürütülen operasyonlar kapsamında bu yılın başından itibaren 2 bin 564 terörist etkisiz hale getirilmiştir. En son, kahraman Mehmetçik'in büyük özverisi ve gayretiyle artık Zap'ta da kilit kapatılmıştır. Bölgedeki faaliyetlerimiz aynı tempo ve kararlılıkla devam ediyor, edecektir.

Terör örgütünün bölgedeki varlığının sonlandırılması için Irak ile imzaladığımız Güvenlik İş Birliği ve Terörle Mücadele'ye Dair Mutabakat Zaptı ile somut adımları da atmaya başladık. Aynı şekilde Irak'ın kuzeyinde, Bölgesel Yönetim ile de bölgenin huzura kavuşmasına yönelik yakın bir iş birliği içerisindeyiz. Sonuç olarak bir kez daha vurgulamak isterim ki terörle mücadelemiz, eli kanlı teröristler, bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar tavizsiz bir şekilde devam edecektir.

Terörle mücadele ve hudut güvenliğimizin yanı sıra Mavi ve Gök Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi de en üst düzeyde koruyor; Ege ve Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerimizi etkin bir şekilde sürdürüyoruz. Son dönemde Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Yunanistan Başbakanı'nın liderliğinde iki ülke tarafından ortaya konulan karşılıklı çabalarla Ege Denizi'nde gerginlik ve tansiyon önemli derecede azaltılmıştır. Bu dönemin bir diğer somut gelişmesi de "Güven Artırıcı Önlemler Toplantıları"na tekrar başlanmasıdır. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Ankara'da gerçekleşen toplantıdan sonra, bu yıl 22 Nisan'da Atina'da, 6 Kasım'da da İstanbul'da iki toplantı daha gerçekleştirdik.

Orta Doğu'da devam eden kriz ortamından istifade etmeye çalışan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin insani yardım adı altında gerçekleştirdiği istikrara zarar veren faaliyetlerini ve Ada'da yabancı ülkelerin artan hareketliliğini de yakından takip ediyoruz. Kafkasya'da bölgesel huzur ve istikrarın, Azerbaycan-Ermenistan arasında imzalanacak kapsamlı bir barış anlaşması ile sağlanacağını, tekrar vurgulamak isterim.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler duyurdu: Zap'ta kilit kapatıldı ( Ekran görüntüsü)

TERÖRLE MÜCADELEDE KRİTİK EŞİK AŞILDI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mehmetçik'in büyük özverisi ve gayretiyle 2019'dan bu yana operasyonların sürdüğü Irak'ın kuzeyinde kilidin kapandığını açıkladı. Bakan Güler'in açıklamaları ne anlama geliyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan terör ve güvenlik uzmanı Doç. Ali Fuat Gökçe değerlendirdi.

KİLİT KAPANDI NE DEMEK?

Terör ve güvenlik uzmanı Doç. Ali Fuat Gökçe, Zap bölgesinin şuanda terörden temizlendiğini belirtirken, "Yapılan operasyonların o bölgede başarıyla sonuçlandığını ve kilidin vurulduğunu anlıyoruz. Bu sürekli bir faaliyetler zinciri ve biten bir süreç değil. Terör örgüt mensuplarının sızma hareketleri olduğu sürece bunlara karşı mücadele sürecektir. Kilidin kapanması PKK'nın oradaki varlığının tükenmesi anlamına geliyor ancak güneye kaçanların sızma hareketlerine karşı da operasyonlar sürmektedir. Bu sadece Zap'ta kilidin kapandığı anlamındadır diğer bölgelerde teröre karşı mücadele sürüyor. En son kilit Kandil'dir. Oradaki teröristlerinde etkisiz hale getirilmesiyle operasyonlar neticeye varacaktır." dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler duyurdu: Zap'ta kilit kapatıldı ( Ekran görüntüsü)

YEGANE ORDU TSK'DIR

Gökçe, "Bölge sarp kayalıklar ve derin vadilerden oluşuyor. Buralar teröristle için saklanma ve barınmaya oldukça müsait aynı zamanda mühimmat da saklıyorlar. Bunların ortaya çıkarılması ve ortadan kaldırılması belirli bir zaman almaktadır. Bunu da yapabilen yegane ordulardan bir tanesi TSK'dır. Arazi yapısı kuzey-güney yönünde derin vadiler oluştururken aynı zamanda doğu-batı istikametinde bazı geçişler de var. Hakim tepelerin elde edilmesi, mağaraların temizlenmesi ve gizli noktaları yok edilmesi hepsi birbiriyle bağlantılıdır." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler duyurdu: Zap'ta kilit kapatıldı ( Ekran görüntüsü)

BİRİNCİL HEDEF…

Gökçe sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Zap'a kilit vurmak demek Metina ile Basiyan ve Avaşin arasında hatta dağlık alanda Hakurk'a kadar olan bölgedeki bazı geçişlerin temizlenmesi ya da bunlar arasındaki irtibatın kesilmesi anlamına gelir. Suriye'ye doğru kara yolları var. Buradaki asfalt yolların da kontrol edilmesi birincil hedefler arasındadır. Dağlık kesimdeki hakim tepelerin mutlaka elde tutulması lazım. Şu anda TSK bunu yapıyor.