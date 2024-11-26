FETÖ’nün yöneticilerinden Naci Tosun’un oğlu Seyfullah Tosun tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışma yaptı.

Firari FETÖ'cü Naci Tosun

Ekipler, hakkında örgüte ait evlerde sözde "ev abisi" ve "lise talebe mesulü" olduğu ve "Salih ve Hakan" kod isimlerini kullandığı şeklinde 5 itirafçı beyanı bulunan avukat Seyfullah Tosun'un örgütün sözde tepe yönetim kadrosundaki kişilerle telefon irtibatı olduğunu belirledi.

Örgütle iltisaklı olduğu gerekçesiyle KHK kapsamında kapatılan Fatih Üniversitesi Rektörlüğünde 2014-2016 arasında çalışma kaydı bulunan şüphelinin fiili olarak avukatlık yaptığını tespit eden ekipler, Kadıköy'de düzenledikleri operasyonla zanlıyı yakaladı.

Firari FETÖ'cü Naci Tosun'un oğlu avukat Seyfullah Tosun (AA)

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada şüphelinin vefat eden örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yanındaki sözde "istişare heyeti" içerisinde bulunan, hakkında yakalama kararı olan, kayyum atanan Kaynak Holdingin eski Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tosun'un oğlu olduğu öğrenildi.