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Terörist neredeyse hedef orası! Suriye'nin kuzeyinde 7 ex

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.11.2024 10:56 Güncelleme: 25.11.2024 11:13
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Terörist neredeyse hedef orası! Suriye’nin kuzeyinde 7 ex

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 7 teröristin öldürüldüğü belirtildi. Açıklamaya "Terörist neredeyse hedefimiz orası" notu düşüldü.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıntılar geliyor...

7 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

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