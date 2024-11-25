Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na yeni dava!

Başkan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun yargılandığı Cumhurbaşkanına Hakaret davasında yaptığı savunmada kullandığı ifadeler nedeniyle Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.

Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

15 Temmuz 2016 kanlı darbe girişiminden hemen sonra Cumhurbaşkanımız, "siyasi hayatımızda asgari nezaketin kalıcı olarak tesis edilmesi ümidi ve iradesiyle" Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı tüm davalardan vazgeçmişti. Aradan geçen sekiz yıla rağmen Kılıçdaroğlu cephesinde asgari siyasi nezaket konusunda bir arpa boyu dahi mesafe alınmadığı aksine kabalığın ve çirkin üslubun bir davranış kalıbına dönüştüğü anlaşılmıştır.

"CEZALANDIRMA VE SİYASİ YASAK TALEP ETMEDİK"

Şikayetten vazgeçtiğimiz ve bu nedenle cezalandırma ve siyasi yasak talep etmediğimiz bir dosya üzerinden, sahte bir mağduriyet algısı oluşturulduğu gibi, savunma hakkı kötüye kullanılarak Cumhurbaşkanımızın kişilik hakları ağır bir şekilde ihlal edilmiştir.

500 BİN TL'LİK DAVA

Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret ve iftiraların bir hülâsasından ibaret olan mahkemedeki açıklamaları nedeniyle Kılıçdaroğlu aleyhine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş ve Asliye Hukuk Mahkemesinde de 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır.