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Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait çok sayıda yaşam ve muhtelif malzeme ele geçirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.11.2024 14:50 Güncelleme: 25.11.2024 14:51
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Irak’ın kuzeyinde teröristlere ait çok sayıda yaşam ve muhtelif malzeme ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait mağarada çok sayıda yaşam ve muhtelif malzemenin ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde durmadan, yorulmadan mücadeleye devam eden kahramanlarımız, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait mağara tespit etti. Mağarada arama yapan komandolarımız, çok sayıda yaşam malzemesi ve muhtelif malzeme ele geçirdi." ifadelerine yer verildi.

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