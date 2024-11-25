Düzce’de aranan 64 kişi yakalandı 19 kişi tutuklandı

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için 24 saat aralıksız denetimler sürüyor. Ekipler tarafından 18-24 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılan uygulamada 22 bin 300 şahıs sorgulandı.

Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 64 kişi gözaltına alınırken, 19 şahıs tutuklandı.



Aramalarda ise 2 adet kurusıkı, 10 adet tabanca, 5 av tüfeği, 371 mermi, 7 şarjör, 1 adet kesici ve delici alet ele geçirildi.