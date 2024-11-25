Kabine Toplantısı bugün saat kaçta? 25 Kasım Kabine Toplantısı var mı, gündemde hangi konular var?
Kabine Toplantısı’nın ne zaman ve saat kaçta yapılacağı her hafta olduğu gibi bu hafta da vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında. Bu kapsamda 25 Kasım Pazartesi günü toplantı olup olmadığı ve saat detayları araştırılıyor. İşte Kabine Toplantısı’na dair tüm merak edilenler...
Türkiye'nin gözleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de gerçekleşecek Kabine toplantısına çevrildi. 28 Ekim'de yapılan son toplantıda, İsrail'in Gazze saldırıları ve TUSAŞ'a yönelik siber saldırıların ele alındığı Kabine'de, bu kez daha kapsamlı bir gündem masada olacak. İşte 25 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'na ilişkin detaylar...
Kabine Saat 15.00'te Toplanacak
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'te başlayacak olan Kabine toplantısında, son dönemdeki yerel ve küresel gelişmeler detaylı bir şekilde değerlendirilecek. ABD'deki başkanlık seçimlerinden ekonomi politikalarına, bölgesel krizlerden terörle mücadeleye kadar geniş bir yelpazede başlıklar görüşülecek.
ABD Seçim Sonuçları Masada
Kabinenin dikkat çeken başlıklarından biri, Donald Trump'ın zaferiyle sonuçlanan ABD başkanlık seçimleri olacak. Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceği, yeni dönemde diplomatik ve ticari iş birliği fırsatları çerçevesinde ele alınacak. Ayrıca bölgedeki askeri hareketlilik ve NATO ilişkilerindeki son durum da değerlendirilecek.
Bölgesel Krizler: Gazze ve Lübnan'daki Gelişmeler
İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları, toplantının en önemli gündem maddelerinden biri. Bölgedeki gerilime karşı Türkiye'nin diplomatik hamleleri ve alınacak tedbirler, kapsamlı bir şekilde tartışılacak. Uluslararası toplumun yaklaşımı ve Türkiye'nin bu konudaki lider rolü de gündeme gelecek.
Terörle Mücadele ve Kayyum Tartışmaları
Kabine toplantısında iç politikada öne çıkan terörle mücadele operasyonları ve kayyum atamaları da detaylı bir şekilde ele alınacak. Güvenlik birimlerinden alınan son raporlar ışığında atılacak yeni adımlar belirlenirken, bölgedeki huzur ve istikrarı artıracak çözümler üzerinde durulacak.
Ekonomik Değerlendirmeler: Enflasyon ve Yatırımlar
Ekonomi başlığı ise yine Kabine'nin önemli gündem maddelerinden biri. Enflasyonla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin etkileri, yatırımların durumu ve istihdam verileri değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konularda alınan kararları toplantı sonrası kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.
Toplantı Sonrası Açıklama Bekleniyor
Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameraların karşısına geçerek alınan kararları ve değerlendirmeleri paylaşması bekleniyor. Açıklamanın özellikle ekonomi ve dış politikaya dair önemli mesajlar içereceği tahmin ediliyor.
Gelişmeleri takip etmek için gözler bir kez daha Beştepe'ye çevrildi.