Ahmet Özer’den 183 bin liralık Paris gezisi! Usulsüz harcamanın belgeleri ortaya çıktı

CHP'li eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, terör soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırıldı. Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, Özer'in yaptığı usulsüzlükleri tek tek ortaya çıkarmaya devam ediyor. İBB'nin Paris'te düzenlediği "İstanbul Evi" tanıtımı programına Esenyurt'u temsilen katılan Ahmet Özer'in 1 günlük ziyareti için belediye bütçesinden 183 bin lira ödenek aldığı belirlendi. İlçe meclisi kararı da olmadan alınan ödemenin usule de uymadığı bildirildi. İşte haberin detayları...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Ahmet Özer Paris'te (A Haber-Arşiv)

BİR YENİ USULSÜZLÜK DAHA BELİRLENDİ

"PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in geçici olarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, Ahmet Özer döneminde yapılan usulsüzlükleri ortaya çıkarmaya devam ediyor.

PARİS'E LÜKS ZİYARET

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından 2024 Olimpiyatları'nın düzenlendiği dönemde Paris'in ünlü moda müzesi 'Palais Galliera'da açılışı gerçekleştirilen 'İstanbul Evi' törenine Esenyurt Belediyesi adına Ahmet Özer ile halihazırda görev yapan Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Yaşar'ın katıldığı öğrenildi.

183 BİN TL AVANS HARCAMASI YAPILMIŞ

Belediye Başkan Vekili ve İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy tarafından yaptırılan denetimlerde açılış töreni için özel kalem temsil ağırlama bütçesinden bir günlük gezi için 183 bin TL avans harcaması yapıldığı tespit edildi. Yapılan harcamaların meclis kararı ile yetkilendirilmediği için usulüne uygun olarak yapılmadığı da incelemeler sonucu ortaya çıktı.

İŞTE AHMET ÖZER'İN USULSÜZ YAPTIĞI HARCAMALARIN BELGELERİ