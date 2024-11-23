Deniz ulaşımı durdu! İstanbul’da hava koşulları nedeniyle vapur seferleri iptal edildi: Vapur ve deniz otobüsünde hangi seferler iptal edildi?
İstanbul’da şiddetli lodos ve kuvvetli yağış etkisini göstermeye devam ediyor. İstanbul’da etkili olan olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını aksattı. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatları'nda bazı seferler iptal edildi. Peki hangi seferler iptal edildi, vapur ve deniz otobüsü seferleri ne zaman başlayacak? İşte ulaşım ile ilgili detaylar!
Yoğun rüzgar ve dalgalar nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada birçok hattaki seferin yapılamayacağını duyurdu. İDO vapur seferleri arasında Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 10:30 seferleri ile Kadikoy-Yenikapı-Armutlu-Bursa 11:35 seferleri iptal edildi.
Şehir Hatları'da Seferler İptal
Şehir Hatları AŞ'den yapılan duyuruda ise Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş hattındaki Moda uğraması, Büyükada-Sedef Adası ve Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü hatları gibi seferlerin iptal edildiği belirtildi. Ayrıca Paralel Hat seferlerinin Ortaköy uğraması da yapılamıyor. Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılan seferler ile Küçüksu uğraması da ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacak.
Yolcuların mağduriyet yaşamaması için güncel sefer durumlarını İDO ve Şehir Hatları'nın resmi duyurularından takip etmeleri gerekiyor.