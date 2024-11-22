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MİT'ten özel koleksiyon! İstihbarat raporlarını paylaştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.11.2024 19:22
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MİT’ten özel koleksiyon! İstihbarat raporlarını paylaştı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), internet sitesinde "Özel Koleksiyon" bölümü içerisinde “100 Yıllık” adı altında, Teşkilat tarihinin alıntıların yer aldığı bir çalışma yayımladı.1920 tarihli olan 17 belge, içerisinde en dikkat çekici olanı, gazeteci gibi davranan Türk istihbarat mensubunun, İkinci Dünya Savaşı'ndan kısa süre önce Türkiye'ye gelen Alman Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'e yaklaşarak tuttuğu rapor oldu.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), resmi internet sitesinde "Özel Koleksiyon" bölümü içinde "100 Yıllık" adı altında, Teşkilat tarihinin alıntıların yer aldığı bir çalışma yayımladı. Yayımlanan koleksiyonda en eskisi 1920 tarihli olan 17 belge ziyaretçilerin erişimine açıldı.

MİT, özel koleksiyonunda istihbarat raporlarını paylaştı (FOTO: İHA)MİT, özel koleksiyonunda istihbarat raporlarını paylaştı (FOTO: İHA)

1920 tarihli olan 17 belge, içerisinde en dikkat çekici olanı, gazeteci gibi davranan Türk istihbarat mensubunun, İkinci Dünya Savaşı'ndan kısa süre önce Türkiye'ye gelen Alman Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'e yaklaşarak tuttuğu rapor oldu.

MİT, özel koleksiyonunda istihbarat raporlarını paylaştı (FOTO: İHA)MİT, özel koleksiyonunda istihbarat raporlarını paylaştı (FOTO: İHA)

MİT'in yayımladığı belgeler arasında, Adana ve Mersin'de 1920'li yıllarda konsolosluklar ile maske kuruluşlar bünyesinde çalışan yabancılar hakkında Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti (MAH) tarafından derlenen detaylı bilgi ve bu yabancıların faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar yer alıyor.

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