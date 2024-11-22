Üsküdar Belediyesi'nde tepki çeken atama! İmamoğlu'nun baldızına görev
31 Mart'ta yapılan yerel seçimler sonrası CHP'li bazı belediyelerde yapılan eş dost atamaları tepki çekmişti. Buna benzer durum bu kez de Üsküdar Belediyesi'nde yaşandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu'nun kardeşi Şeriman Kaya Gümüş'ün Üsküdar Belediyesi'ne Sağlık İşleri Müdür Yardımcısı olarak atanması tepki çekti.
CHP'nin 31 Mart'ta yapılan yerel seçimler sonrası kazandığı bazı belediyelerde yaptığı eş, dost ve akraba atamaları büyük tepki çekmişti. Seçimlerden önce "liyakat" çağrısı yapan CHP'nin kazandığı belediyelere yaptığı bu atamalar söylemleriyle tezat oluştururken, bunun son örneği Üsküdar Belediyesi'nde yaşandı.
İMAMOĞLU'NUN BALDIZI ÜSKÜDAR BELEDİYESİ'NDE
Sabah'ın haberine göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun baldızı olan Şeriman Kaya Gümüş, Üsküdar Belediyesi'ne Sağlık İşleri Müdür Yardımcısı olarak atandı. Şeriman Kaya Gümüş'ün 2014 yılından önceye kadar bir tekstil şirketinde çalıştığı öğrenildi.
2014'TE İMAMOĞLU BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ'NE ALMIŞTI
Şeriman Kaya Gümüş, 2014 yerel seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı seçilmesinin ardından da bu belediyeye alınmıştı. İmamoğlu, o dönem baldızını önce Beylikdüzü Belediyesi şirketi üzerinden işe aldığı ardından da kadroya geçirerek belediyenin Sağlık İşleri Müdürlüğü'nde 'Sorumlu' unvanı verdiği öğrenildi. Şeriman Gümüş 2014 yılından bu yana çalıştığı Beylikdüzü Belediyesi'ne 8 Ekim tarihinde veda etti.