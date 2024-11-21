"Vergi borçları siliniyor" iddialarına Bakan Şimşek'ten net cevap!

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), bir medya kuruluşunda yer alan "devleti soyup köşeyi döndüler" başlıklı haberle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Haberin tamamen "asılsız" olduğuna, "gerçeği yansıtmadığına" dikkat çekilen açıklamada, Türk vergi hukukunda, tabii afetler gibi bazı özel durumlar için getirilen terkin düzenlemeleri ve bazı küçük tutarlı alacakların tahsilinden vazgeçilmesine yönelik düzenlemeler dışında vergi borçlarının kayıtsız şartsız silinmesine imkan veya izin veren herhangi kanuni düzenlemenin bulunmadığı vurgulandı.

"VERGİ BORÇLARI SİLİNİYOR" İDDİASINA BAKAN ŞİMŞEK'TEN NET CEVAP

Konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi.

Şimşek açıklamasında, "Vergi borçlarının silinmesine imkan veren herhangi bir kanuni düzenleme yoktur. Usulsüz bir husus tespit edildiğinde gereği derhal yerine getirilmektedir." ifadelerini kullandı.