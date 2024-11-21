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Trump Adalet Bakanı olarak aday göstermişti! Matt Gaetz adaylıktan çekildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.11.2024 21:07
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Trump Adalet Bakanı olarak aday göstermişti! Matt Gaetz adaylıktan çekildi

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump’ın, Adalet Bakanı olarak aday gösterdiği Florida'dan Temsilciler Meclis Üyesi Matt Gaetz adaylıktan çekildi.

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın, Adalet Bakanı olarak aday gösterdiği Florida'dan Temsilciler Meclis Üyesi Matt Gaetz adaylıktan çekildiğini açıkladı. Cumhuriyetçiler, "cinsel taciz" ve "uyuşturucu kullanma" gibi suçlamalar dolayısıyla soruşturma geçiren Gaetz'in, Adalet Bakanlığı için doğru isim olduğunu düşünmediğini belirtmişlerdi.

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