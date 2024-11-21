21 Kasım 2024, Perşembe
Haberler Gündem Haberleri İstanbul Valisi Davut Gül'den çağrı! "Evsizleri 112'ye bildirin"

İstanbul Valisi Davut Gül'den çağrı! "Evsizleri 112'ye bildirin"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.11.2024 18:23
ABONE OL
İstanbul Valisi Davut Gül’den çağrı! Evsizleri 112’ye bildirin

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla soğuk ve yağışlı havalarda sokakta kalan İstanbulluların uygun yerlerde konaklatıldığını belirterek görenlerin 112'ye ihbarda bulunması çağrısında bulundu.

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sokakta kalmak zorunda olan İstanbulluların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığıyla uygun yerlerde konaklatıldığını belirterek mağdur olan kişileri görenlerin 112'ye bildirilmesini istedi.

İstanbul Valisi Davut Gül'ün X paylaşımı! (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) İstanbul Valisi Davut Gül'ün X paylaşımı! (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Vali Gül paylaşımında, "Sebebi ne olursa olsun, sokakta kalan hemşerilerimizi SYDV olarak uygun yerlerde konaklatıyoruz. Mağduriyetine şahitlik ettiğiniz kişileri 112'ye bildirin lütfen" ifadelerine yer verdi.

İstanbulda yağış manzaraları! Trafik kilitlendiİstanbulda yağış manzaraları! Trafik kilitlendi İSTANBUL'DA YAĞIŞ MANZARALARI! TRAFİK KİLİTLENDİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör