Tek seferde ele geçirilen en yüksek hap miktarı! Bakan Yerlikaya açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, 23 ilde zehir tacirlerine yönelik Narkoçelik-49 operasyonları düzenlendiğini duyurdu.

Yakalanan 58 şüpheliden 40'ının tutuklandığını 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirten Yerlikaya, 1 ton 756 kilogram uyuşturucu madde, 995 bin adet kök kenevir/kök skunk ile 34 milyon 617 bin 835 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini açıkladı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 34 milyon 270 bin adet uyuşturucu hap yakalanırken, Jandarmanın bir seferde ele geçirdiği en yüksek uyuşturucu hap miktarı.