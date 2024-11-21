İstanbul’da trafik felç oldu! Ekrem İmamoğlu Almanya seyahatinde... | Tepki yağdı

Meteoroloji'nin günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından öğle saatlerinde İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu. Özellikle Fatih ve Bayrampaşa'da vatandaşlara zor anlar yaşatırken, rögarların taşması sonucu yollar göle döndü.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 90

İstanbul'da yağışlı havalarda oluşan yoğunluk yine yaşandı. İşten eve gitmeye çalışan vatandaşların yola çıkmasıyla trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı.





EKREM İMAMOĞLU ALMANYA'DA! İSTANBULLUDAN BİHABER...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bugün de Almanya'ya gitti.

İstanbulluların işten eve gitme yolculuğu zulme dönüşürken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da Almanya'da olması dikkatlerden kaçmadı. İmamoğlu, Almanya'nın Kreuzberg semtinde esnaf ziyareti yaptı. İstanbulludan bihaber kaldı.

TEPKİ YAĞDI

İmamoğlu'nun Almanaya seyahatine sosyal medyadan tepki yağdı. İmamoğlu'nun esnaf ziyaretine tepki yağdı.

İşte o tepkiler...

"BURASI ALMANYA DEĞİL İSTANBUL"

"Burası Almanya değil İstanbul… Ekrem İmamoğlu Almanya'nın Kreuzberg semtinde esnaf gezisi yaparken, İstanbullu evine dönebilmek için adeta mücadele ediyordu"

"ÜNLÜ GEZGİN EKREM İMAMOĞLU"

"Ünlü gezgin Ekrem İmamoğlu'nun Almanya'da bulunduğu saatlerde, yönetmesi gereken İstanbul'da trafik %90 seviyesine çıktı."

"İstanbullu malesef oyunu pkknin partisine ve pkkyi destekleyen belediyelere ve siyasetcilere oyunu veriyor onun icin icleri rahat."

VERDİĞİ VAATLER YALAN OLDU!

Öte yandan İstanbul'da trafik yoğunluğunun yüzde 90'ı aşmasının ardından Ekrem İmamoğlu'nun bu sorunu nasıl çözeceğine dair yaptığı açıklama sosyal medyada gündem oldu.

TRAMVAY SEFERLERİNDE AKSAMALAR YAŞANDI

Kent genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle tramvay seferlerinde aksamalar yaşandı. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Bu nedenle Fatih Aksaray ve Beyazıt tramvay istasyonlarında yolcu yoğunluğu meydana geldi. Yağış nedeniyle istasyonlarda ıslanıp zor durumda kalan yolcular, duruma tepki gösterdi.

Öte yandan Metro İstanbul, hava muhalefeti nedeniyle "TF1 Maçka-Taşkışla" ve "TF2 Eyüp-Piyer Loti" teleferik hatlarında seferlerin yapılamadığını bildirdi.