Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’dan A Haber’e özel açıklamalar | Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak?

Türkiye tarımda kendi kendine yetebilen bir ülke mi? Ürün arzında herhangi bir sorun yaşanıyor mu? Barajlarımızdaki su seviyeleri yeterli mi? Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

"GIDA ARZINDA SORUNUMUZ YOK"

Son 50 yılda Türkiye'nin nüfusu 2 katına çıktı. 2050 yılında da 100 milyona çıkmasıyla alakalı senaryolar var. Şu anda 60 milyona yakın turist geliyor. 2050 yılında da turist sayısı 100 milyona yaklaşacak. Elbette zaman içerisinde ülkemizin gıda arz güvenliği ile alakalı hususlarda değişiklikler olabilir. Ancak temel olarak Türkiye'de kendi kendimize yettiğimiz ürünlerin oranı çok yüksek. Kendimize yetemediğimiz ürünler de son derece sınırlı.

Bunlarla alakalı halihazırda uyguladığımız programlar ile ihtiyacımıza karşılık gelecek şekilde üretim hedefi var. Burada nüfus yoğunluğunun farkına varmamız gerekir.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı A Haber'de (Ekran görüntüsü / A HABER)

Türkiye fındık üretiminde dünya lideri. Kayısı, limon, nohut, domates, kuru soğan şeker pancarı gibi ürünlerde ihtiyacımızın üzerinde üretimimiz var. Buğdayda yüzde 96 oranında üretim yapıyoruz. Bütün bunların hepsi bize çok açık bir şekilde herhangi bir tereddüte mahal vermeyecek ülkemizin gıda ile ilgili gıda arzı ile ilgili sıkıntısı olmadığını gösteriyor.

"TARIM BİTTİ" İDDİALARINA YANIT

Türkiye'de bir kesim var 'öldük, bittikçiler' aslında bunların hiçbir analizi yok. Vatandaşa söyleyecek sözleri yok. Sadece bazı konuları manipüle ederek açıkçası sanki ülkede tamamen üretim yokmuş gibi anlatmak yönüne gidiyorlar. Bu anlayış çok kısıtlı. Vatandaşımız gördüğü ve duyduğu ile ilgili analizleri yapıyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı A Haber'de (Ekran görüntüsü / A HABER)

"İHRACAT RAKAMIMIZ 31 MİLYAR DOLAR"



Türkiye'nin 2023 yılında toplam bitkisel üretimimiz 139 milyon tondur. Bu cumhuriyet tarihinin rekorudur. Türkiye'nin 7 bölgesinde 206 başlıkta binlere yakın çeşitte biz ürün üretiyoruz. Türkiye kendine yeter olan ürünlerden ihtiyacını kullandıktan sonra bunların üzerindekilerini ihraç ediyor. 2023 yılı sonu itibarıyla bizim ihraç rakamımız 31 milyar dolardır. Bu sene bu rakamı aşacağız.



Türkiye kendi kendine yeterli değilse eğer tarım ile alakalı bir sorun varsa bu rakamların olması mümkün değildir. Tarıma yönelik yapılan algıların çok bir kıymeti yok. Dünyada hiçbir ülke yüzde yüz beklentilerini karşılayacak bir üretime sahip olamaz. Böyle bir gerçeklik de olamaz. Ancak Türkiye için bu rakam son derece sınırlıdır.

Yağlı tohumlar dediğimiz ürünlerde ihtiyacımızın altındayız. Bunlarla ilgili üretim planlamasıyla suyu merkeze alan üretim politikalarıyla üretimi arttıracağız. 206 başlıkta binlerce üretim çeşidi var. Domates üretim başlığında onlarca çeşit yer alıyor. Sofralık, salkım, salçalık gibi çeşit çeşit ürün var. Bizim her yöremizin tarımsal üretim anlamında inanılmaz bir zenginliği var. Türkiye'de durum buyken tarım bitti demek çok kötü niyetlidir.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı A Haber'de (Ekran görüntüsü / A HABER)

"TARIMSAL HASILADA AVRUPA'DA BİRİNCİYİZ"



Hayvansal üretim de süt ürünlerinde kendimize yetiyoruz bunu bir de satıyoruz. Beyaz etti bu rakam yüzde 124 civarındayız. Kırmızı ette bu oran yüzde 95. Bununla ilgili üretim planlarımızı Şubat 2024 yılında açıkladık. Türkiye'de beklentiler arttıkça bu ürünlerin tüketimi de artıyor. Dolayısıyla bu hıza yetişmek gerekir. Yumurta yüzde 115 üretimimiz var. Türkiye bal üretiminde dünya 2. ve yüzde 109 üretim oranımız var. Şu anda Çin'i de zorluyoruz ve geçmek istiyoruz. Sadece Türkiye'de üretilen önemli bal çeşitleri var.



TARIMSAL HASILA



Türkiye'nin 2002 yılında tarımsal hasılası 24,5 milyar dolar civarındaydı. 2024 yılı rakamına bakarsak tarımsal hasıla 68,5 milyar dolara çıkmıştır. Tarımsal hasıla bakımından Avrupa'da lider durumdayız. Dünyada dokuzuncu sırada yer alıyoruz. Türkiye bu 10 ülkenin dışına hiç çıkmadı. Burada yüzde 180'lik bir artıştan söz ediyoruz. Bütün bu rakamlar Türkiye'nin üretim gücünün ne kadar kuvvetli olduğunu gösteriyor.



RAKAMLAR VE GERÇEKLER ORTADA



Bazı odaklar Türkiye'de 'tarım bitti' yorumlar yapıyor ancak rakamlar ortada onların söylediği şey sadece bir iddia bizim rakamlarımız da gerçek. Bütün rakamlar Türkiye'deki tarım sektörünün ve üretim gücünün yerini gösteriyor. Bu rakamların hepsi Dünya Bankası'nın rakamlarıdır. Burada kıyaslama yapılırken iyi anlamak lazım. Tarımsal anlamda ülkesel karşılaştırmaları çok doğru bulmuyorum. Netice ülkelerin coğrafi koşulları, iklim koşulları farklıdır. Etrafınızdaki ülkeler farklıdır. Burada karşılaştırma yapılacak şey tarımsal hasıladır.

2024 yılında da tarımsal hasılada benzer rakamları göreceğiz.

TARIMSAL İHRACAT



2002 yılında 3,8 milyar dolar ihracat yapılıyordu şimdi yani 2024 yılında ihracat rakamı 31 milyar dolara çıktı. Neredeyse 10 katlık bir artıştan bahsediyoruz. Bu yıl 31 milyar doları da geçeceğiz. Türkiye sadece kendine yeterli durumda değil fazlasını üretip satıyor. Burada bize yetmeyen ürünler de var. Bunları da zaman zaman açıklıyoruz. Dünya değişiyor ve genç nesiller geliyor ve çok farklı yiyeceklere taleple oluyor. Artık pazarlarda ejder meyvesi görebiliyoruz. Ben çocukluğumda mangonun adını duymadım ama şimdi satılıyor ve ülkemizde üretimi yapılıyor. Tropikal meyvelerin üretimi yapılıyor.



Üreticilerimizin büyük çoğunluğu Avrupa'nın ve Rusya'nın sebze ve meyve ihtiyacını karşılıyor. Zaman zaman gümrüklerden dönen ürünler oluyor ama ihracat artmaya devam ediyor. Bu rakamların hepsi de kamuya açık rakamlardır. Orada yasaklı maddelerden dolayı geri gönderilen ürünler Türkiye'ye sokulmadan imha ediliyor. Bu ürünler kesinlikle Türkiye'ye girmiyor, giremez.



Tarladan sofraya kadar olan bütün süreçler hem pestisit hem de diğer yasaklı maddeler ile ilgili denetimler yapılır. Oralarda da yakalanırsa imha edilir. Son dönemde gıda denetimlerini çok fazla attırdık. Arkadaşlarımız bir markete gitti ve tespit etti onlarla ilgili o ürünün partisinin tamamının iptalini sağladı. Burada bir yasaklı maddenin karşılığı var ona göre de cezalar kesilir. Bunun para cezası ve sağlığı tehdit etme durumunda suç duyurusu ayağı oluyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı A Haber'de (Ekran görüntüsü / A HABER)

"AYÇİÇEĞİNDE DESTEK 732 TL"

Üretici hububatta 634 TL destek alacak.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Mazot ve gübre desteği kalkmadı. Biz bu sene üretim planlamasında 1 Eylül 2024'ten itibaren geçerli hale getirdik ve uygulamaya başladık. Ancak önceden gelen sistemde ki muhtemelen çiftçilerimizin sorusu da bu önceden gelen metodda verilen destekte 185 TL'nin bedelini ne zaman alacağız. Biz mevzuat gereği bu yılın bütün hesaplamalarını yıl sonuna kadar yapıp bunların askıya çıkarılması var itirazlar oluyor vs. bunları aldıktan sonra bir sonraki ocak ve şubat ayında en geç mart ayında bunları ödüyorduk. 2022'nin sonunda bir uygulama başlattık dedik ki mazot ve gübre desteklerini biz kartlara yatıralım bu kartlardan siz kullanın bir sonraki yılı beklemeyin bundan kullanın dolayısıyla önümüzdeki yıla geldiğinizde oradaki hesaplamadan burada kullandığınızı düşeriz. Maalesef şöyle bir şeyle karşılaştık bu kartlardan yapılan alışverişlerde çok ciddi bir şekilde komisyon alınmaya başlandı. Yüzde 15'lere 20'lere varan.

Önümüzdeki yılın ocak şubat ayında nakit olarak ödenecek.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı A Haber'de (Ekran görüntüsü / A HABER)

"İSRAİL İLE HİÇBİR İLİŞKİMİZ YOK"

Bugün itibariyle bütün sınırlarımızı kapatsak Türkiye'de tohum ile ilgili hiçbir problem olmaz. Türkiye tohum üretiminde dünyada ilk 10 arasında.

100 kg'lık tohumun 97 kilogramı bu topraklarda üretiliyor.

"ET FİYATLARI SÖYLENDİĞİ GİBİ ARTMAYACAK"

Fiyatlarda değişiklik olmamasına rağmen manipülasyon oldu.

Et üretimini artıracağız. Elimizde et üretimi için gerekli materyal var.

Ette üretimi artırmak için ek destek olacak. Hayvancılıkta aşılanmamış hayvan bırakmayacağız.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı A Haber'de verileri paylaştı (Ekran görüntüsü / A HABER)

"1,1 MİLYON GIDA DENETİMİ YAPILDI

937 milyon TL para cezası uygulandı. Biz firmaları yargı bizi denetliyor, şüpheye mahal yok.

"SOKAKLARDA SAHİPSİZ HAYVAN OLMAZ"

Barınaklarda bakılıp sahiplendirme kampanyası başlayacak.