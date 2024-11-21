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Osmaniye’de DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.11.2024 15:55
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Osmaniye’de DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama

Osmaniye’de terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu A.E., tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, silahlı terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen, Suriye uyruklu A.E.'nin kentte olduğu bilgisine ulaşıldı.

Takibe alınan şüpheli, Bahçe ilçe merkezinde kaldığı adrese 19 Kasım'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E., tutuklandı.

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