Antalya’da 6 ilçede okullar tatil edildi! İşte turuncu kodlu uyarı verilen ilçeler

Antalya'da Meteoroloji tarafından yapılan turuncu kodlu uyarının ardından, şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 6 ilçede eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Antalya genelinde etkili olması beklenen şiddetli fırtına ve sağanak yağış için turuncu kodlu alarm yayınladı. Yağışların yaşamı olumsuz etkileme riski taşıdığı belirtilerek, vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin liderliğinde AFAD İl Müdürlüğü Afet Yönetim Merkezi'nde yapılan toplantıda, ilçelerdeki hava koşulları değerlendirilerek eğitime 1 gün ara verme kararı alındı.

Valilikten Resmi Açıklama

Antalya Valisi Hulusi Şahin taşımalı eğitime ara verilen ilçeleri Serik, Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş olarak duyurdu.