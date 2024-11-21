2025 HAC EK KAYIT EKRANI | Hac ek kontenjan açıklandı mı, hac fiyatları ne kadar?

2025 yılı hac ek kontenjan kayıtları, 21 Kasım - 29 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Şu an için ek kontenjan bilgileri henüz resmi olarak duyurulmuş değil. Ancak, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kılavuzuna göre, ek kontenjan detaylarının 21 Kasım 2024 Perşembe günü açıklanması bekleniyor.

Hac Kayıtları (AA)

Hac Gidiş ve Dönüş Tarihleri

2025 yılı için hac seyahat tarihleri şöyle planlandı:

Gidiş Tarihleri: 29 Nisan - 31 Mayıs 2025 (1 Zilkade 1446 - 4 Zilhicce 1446)

Dönüş Tarihleri: 11 Haziran - 5 Temmuz 2025 (15 Zilhicce 1446 - 10 Muharrem 1447)

2025 Hac Ücretleri Ne Kadar?

2025 yılında hac ücretleri Suudi Arabistan Riyali (SAR) üzerinden tahsil edilecek. Normal konaklamalarda 4 kişilik oda kapasitesi sınırlıdır. Kesin kayıt hakkı kazananların kayıtları oda kapasitesine göre yapılacaktır. Aşağıda belirtilen fiyatlar kişi başı olarak tahsil edilecektir. Konaklama tercihine göre belirlenen ücretler şu şekilde:

4 KİŞİLİK ODA 24.500 SAR

3 KİŞİLİK ODA 26.500 SAR

2 KİŞİLİK ODA 28.500 SAR

Konaklama ve hac ücretleri hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Hac Kayıtları (AA)

Hac Kesin Kayıt Nereden, Nasıl Yapılır?

Hacı adayları, kesin kayıt işlemlerini kolay ve hızlı bir şekilde e-Devlet portalı üzerinden yapabilirler. Kesin kayıt sürecine dair daha fazla bilgi almak isteyen vatandaşlar, bulunduğu bölgedeki müftülüklere giderek ya da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 0 (850) 260 13 13 numaralı iletişim merkezi üzerinden yetkililere ulaşarak hac kayıt sürecine dair detaylı bilgi alabilirler.

Hac Ek Kayıt Ekranı İçin Tıklayınız.