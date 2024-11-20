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'Yasa dışı bahis sitesi tanıtımı' iddiası RTÜK'ü harekete geçirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.11.2024 21:47
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’Yasa dışı bahis sitesi tanıtımı’ iddiası RTÜK’ü harekete geçirdi

Karadağ-Türkiye maçında yayıncı kuruluşun saha içi reklam panolarında yasa dışı bahis sitelerinin tanıtımını yaptığı iddiasına ilişkin Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) inceleme başlattı.

Radyo Televizyon Üst Kurulu, Karadağ-Türkiye maçında yayıncı kuruluşun saha içi reklam panolarında yasa dışı bahis sitelerinin tanıtımını yaptığı iddialarıyla ilgili inceleme başlattı.

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ebubekir Şahin'in sosyal medya hesabı paylaşımı | Ekran Görüntüsü-A HaberEbubekir Şahin'in sosyal medya hesabı paylaşımı | Ekran Görüntüsü-A Haber

ÜST KURUL TOPLANTISINDA GÜNDEME ALINACAK

RTÜK'ün, dün akşam oynanan Karadağ-Türkiye maçında yayıncı kuruluşun saha içi reklam panolarında yasa dışı bahis sitelerinin tanıtımını yaptığı iddiaları üzerine inceleme başlatıldığını duyurdu.

Hazırlanan uzman raporu sonrası konunun Üst Kurul toplantısında gündeme alınacağını ifade etti.

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