MHP’de 3 vekilin istifası kabul edildi!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, parti içinde devam eden bir inceleme olduğunu belirterek "Isparta Milletvekilimiz Hasan Basri Sönmez'in, Bolu Milletvekili İsmail Akgül'ün ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir'in istifaları istenmiş, müteakiben de istifa dilekçeleri kabul edilmiştir" açıklamasını yaptı.

3 VEKİL İSTİFA ETTİ

Yalçın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Parti içinde devam eden bir inceleme mucibince Isparta Milletvekilimiz Hasan Basri Sönmez'in, Bolu Milletvekili İsmail Akgül'ün ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir'in istifaları istenmiş, müteakiben de istifa dilekçeleri kabul edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine arz olunur.

"SÜRPRİZ BİR GELİŞME OLDU"

Gelen 3 istifaya ilişkin A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, "Sürpriz bir gelişme oldu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın açıklamasının ardından kamuoyu da bu gelişmeyi öğrenmiş oldu. Sayın Yalçın, Parti içinde devam eden bir inceleme sürecinde 3 vekilin istifası istendiğini ve kabul edildiğini ifade etti. Parti kulislerinde bir istifa geleceğine ilişkin herhangi bir kulis bilgisi dönmüyordu." ifadelerini kullandı.