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Türk gemisine saldırıya Dışişleri'nden kınama! "Füze saldırılarını kınıyoruz"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.11.2024 23:57 Güncelleme: 21.11.2024 00:31
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Türk gemisine saldırıya Dışişleri’nden kınama! Füze saldırılarını kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Yemen açıklarında seyreden Panama bandıralı Anadolu S adlı kuru yük gemisine Husiler tarafından düzenlenen füze saldırısını kınadı. Açıklamada, "Bir Türk firmasına ait Panama bandıralı Anadolu S adlı kuru yük gemisine Yemen açıklarında seyrederken Husiler tarafından düzenlenen füze saldırılarını kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı, Yemen açıklarında seyreden Panama bandıralı Anadolu S adlı kuru yük gemisine Husiler tarafından düzenlenen füze saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, söz konusu geminin Yemen açıklarında saldırıya uğramasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bir Türk firmasına ait Panama bandıralı Anadolu S adlı kuru yük gemisine Yemen açıklarında seyrederken Husiler tarafından düzenlenen füze saldırılarını kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, benzer bir hadisenin tekrar yaşanmamasını teminen gerekli girişimlerde bulunulduğu bildirildi.

Türk gemisine füzeli saldırı!Türk gemisine füzeli saldırı! TÜRK GEMİSİNE FÜZELİ SALDIRI!

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