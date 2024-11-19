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Aden Körfezi’nde Türk gemisine füzeli saldırı! Yaralılar var mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.11.2024 17:57 Güncelleme: 19.11.2024 18:06
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Aden Körfezi’nde Türk gemisine füzeli saldırı! Yaralılar var mı?

İstanbul merkezli Oras Shipping’e ait Anadolu S adlı dökme yük gemisi, Aden körfezinde seyir halindeyken iki ayrı füze saldırısına uğradı. Gemide 10 Türk, toplam 22 personel var. Yaralılar var mı? İşte detaylar...

Edinilen bilgiye göre, İstanbul merkezli "Oras Shipping" adlı firmaya ait, Panama bayraklı Anadolu S adlı kuru yük gemisi 17 Kasım ve 18 Kasım tarihlerinde Aden körfezinde seyir halindeyken iki ayrı füze saldırısına maruz kaldı.

17 Kasım'daki ilk saldırıda füzenin geminin yaklaşık 500 metre pupa yönüne düştüğü, 18 Kasım'da gerçekleşen ikinci saldırıda atılan füzenin ise geminin pupa yönünde yaklaşık 1 deniz mili uzağına düştüğü öğrenildi.

HERHANGİ BİR HASAR VE YARALANMA OLMADI
Her iki saldırıda da gemide görülür herhangi bir hasar ve personelde yaralanma yaşanmamış, Karaçi limanına kuru gıda taşıyan gemi denizde seyretmektedir.

GEMİDE 22 PERSONEL VAR
Gemide 10 Türk, toplam 22 personel var.

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