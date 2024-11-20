Güvenlik riski tespit edildi! Bu ütü modelleri geri toplatılıyor: İşte geri çağrılan modeller
Versuni, Philips markalı bazı buharlı ütü ünitelerinde güvenlik riski tespit ederek geri çağırma kararı aldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, belirli serilerde üretim hatası nedeniyle kullanıcı güvenliğini tehlikeye atabilecek bir sorun olduğu belirtildi.
Şirket, PSG8XXX, PSG90XX ve GC96XX serisi buharlı ütülerde buhar kazanının kaynak dikişlerinde üretim hatası olduğunu açıkladı. Bu hata, cihazların kontrolsüz buhar çıkışı yapmasına yol açabiliyor ve kullanıcılar için yanık ya da darbe riski oluşturuyor.
Kullanıcılara Önemli Uyarı
Versuni, bu modellerden birine sahip kullanıcıların cihazlarını derhal kullanmayı bırakmaları ve fişten çekmeleri konusunda uyarıda bulundu. Etkilenen ürünlerin alt kısmında yer alan tip numarası ve üretim kodlarıyla ürününüzün geri çağırma listesinde olup olmadığını kontrol edebileceğinizi belirtti.
Etkilenen Modeller
PSG8030 | 2421, 2422 veya 2423
PSG8040 | 2421, 2422 veya 2423
PSG8050 | 2421, 2422 veya 2423
PSG8130 | 2421, 2422 veya 2423
PSG8140 | 2421, 2422 veya 2423
PSG8160 | 2421, 2422 veya 2423
PSG9050 | 2421, 2422 veya 2423
PSG9040 | 2421, 2422 veya 2423
PSG9030 | 2421, 2422 veya 2423
PSG9055 | 2421, 2422 veya 2423
GC9630 | 2421, 2422 veya 2423
GC9635 | 2421, 2422 veya 2423
GC9642 | 2421, 2422 veya 2423
GC9650 | 2421, 2422 veya 2423
GC9660 | 2421, 2422 veya 2423
GC9675 | 2421, 2422 veya 2423
GC9682 | 2421, 2422 veya 2423