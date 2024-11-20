Güvenlik riski tespit edildi! Bu ütü modelleri geri toplatılıyor: İşte geri çağrılan modeller

Şirket, PSG8XXX, PSG90XX ve GC96XX serisi buharlı ütülerde buhar kazanının kaynak dikişlerinde üretim hatası olduğunu açıkladı. Bu hata, cihazların kontrolsüz buhar çıkışı yapmasına yol açabiliyor ve kullanıcılar için yanık ya da darbe riski oluşturuyor.

Geri Toplatılan Ütü Modelleri (A Haber Foto Arşiv)

Kullanıcılara Önemli Uyarı

Versuni, bu modellerden birine sahip kullanıcıların cihazlarını derhal kullanmayı bırakmaları ve fişten çekmeleri konusunda uyarıda bulundu. Etkilenen ürünlerin alt kısmında yer alan tip numarası ve üretim kodlarıyla ürününüzün geri çağırma listesinde olup olmadığını kontrol edebileceğinizi belirtti.

Geri Toplatılan Ütü Modelleri (A Haber Foto Arşiv)

Etkilenen Modeller

PSG8030 | 2421, 2422 veya 2423

PSG8040 | 2421, 2422 veya 2423

PSG8050 | 2421, 2422 veya 2423

PSG8130 | 2421, 2422 veya 2423

PSG8140 | 2421, 2422 veya 2423

PSG8160 | 2421, 2422 veya 2423

PSG9050 | 2421, 2422 veya 2423

PSG9040 | 2421, 2422 veya 2423

PSG9030 | 2421, 2422 veya 2423

PSG9055 | 2421, 2422 veya 2423

GC9630 | 2421, 2422 veya 2423

GC9635 | 2421, 2422 veya 2423

GC9642 | 2421, 2422 veya 2423

GC9650 | 2421, 2422 veya 2423

GC9660 | 2421, 2422 veya 2423

GC9675 | 2421, 2422 veya 2423

GC9682 | 2421, 2422 veya 2423