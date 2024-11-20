CHP CIA ve Mossad ile aynı masada! 17-25 Aralık sonrası sır görüşme

CHP'li yetkililerin; FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminin önüne geçilmesinin ardından ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve İsrail Dış İstihbarat Servisi MOSSAD yetkileriyle toplantı yaptıkları ortaya çıktı.

İLK TOPLANTI İSTANBUL'DA

Sabah'ın haberine göre, 21 Haziran 2014 tarihinde İstanbul'da gerçekleşen toplantıda CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, MOSSAD ajanı Dan Arbell, CIA ve Pentagon'un psikolojik harp elemanı Michael Rubin, Chatham House'dan Heather Hurlburt bir araya geldi.

CIA - MOSSAD - CHP YUVARLAK MASADA

24 Haziran 2014 tarihinde Ankara'da yapılan toplantıya ise CHP geniş katılım gösterdi. CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter, CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu, Faik Öztrak ve CHP'li Osman Korutürk, MOSSAD, CIA ve İngiliz düşünce kuruluşlarıyla masaya oturdu.

BEKİROĞLU: "CHP'LİLER MICHAEL RUBIN VE DAN ARBELL İLE NE GÖRÜŞTÜLER?"

Avukat Burak Bekiroğlu, şunları söyledi:

"Ankara'da MOSSAD ve CIA ajanlarıyla bir araya gelen CHP'liler... Michael Rubin ve Dan Arbell ile ne görüştüler? Halk Bankası kumpasının tasarlanma sürecine denk gelen tarihlerde yapılan bu toplantının amacı neydi? 17/25'ten sonra 15 Temmuzdan önce neden ABD'den gelip onlarla görüştüler?"

"21 Haziran 2014 tarihli ve 24 Haziran 2014 tarihli iki resmi masaya koyuyorum. Geldikleri tarih ve döndükleri tarih dahil altı gün Türkiye'de kalan eski Pentagoncu CIA ajanı Michael Rubin ve üst düzey İsrail Dış Servis yöneticisi MOSSAD ajanı Dan Arbell bu kadar süre bu ülkede kaldılarsa bu süreçte ve sonrasında bu ülkede neler olduğuna iyi bakmak lazım. Gerek ülke içinde olanlara gerek ise uluslararası çekilen operasyonlara. Özellikle ABD'deki Halk Bankası Kumpası sürecine."

KILIÇDAROĞLU FETÖ ABD İMAMI FARUK TABAN'LA İKİ KEZ GÖRÜŞTÜ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP Genel Başkanı olduğu dönemde devlet FETÖ'yle mücadele ederken örgütün ABD imamı Faruk Taban'la bile iki kez görüştüğü ortaya çıkmıştı.

FETÖ'NÜN ABD İMAMI FARUK TABAN VE EKİBİ CHP GENEL MERKEZİ'NDE AĞIRLADI

26 OCAK 2012-Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Ocak 2012 tarihinde FETÖ'nün ABD imamı ve Türk Amerikan Birliği (TAA) Başkanı Faruk Taban ve yöneticilerini CHP Genel Merkezi'nde kabul etti. Söz konusu ziyaret, aynı gün CHP Genel Merkezi'nin resmi internet sitesinde yer aldı ve "Türk Amerikan Birliği Başkan ve Yöneticileri Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti" başlığıyla verildi. Ziyarete ilişkin haber, https://arsiv.chp.org.tr/?p=58880 adlı linkte yer alıyordu. Söz konusu linke tıklandığında ABD imamı Faruk Taban ve yöneticilerinin Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaretine ilişkin haberin silindiği açıkça görülüyor.

CHP FETÖ'cüleri Genel Merkez'de ağırladı (Sabah)

9 GÜN SONRA HAKAN FİDAN İFADEYE ÇAĞRILDI

FETÖ'nün ABD imamı olan Faruk Taban ve yöneticilerinin, Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaretinden 9 gün sonra (7 Şubat 2012) FETÖ'nün savcısı Sadrettin Sarıkaya, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve ekibini ifadeye çağırdı. 3 gün sonra da MİT'çiler E. T., A. G., Y. Y. ve H. K. için yakalama kararı çıkarıldı.

KILIÇDAROĞLU DERSANELERİ SAVUNDU

2 ARALIK 2013- CHP; 37 yıl sonra ilk kez genel başkan seviyesinde Amerika'ya ziyarette bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu ertesi gün de FETÖ'nün ABD imamı Faruk Taban ile Amerika'da, Taban'ın başkanı olduğu Türkî Amerikan Birliği'nin kahvaltı programına katıldı. Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün Amerika'daki çatı örgütlerinden Türk Amerikan Birliği temsilcileriyle birliğin ofisinde görüştü. Kahvaltıda yapılan görüşmede, Türk Amerikan Birliği, Cumhuriyet Halk Partisi heyetine, Amerika'daki faaliyetlerini anlattı. Türkî Amerikan Birliği yaptıkları yazılı açıklamada ziyaretten mutluluk duyduklarını belirtti.

"ÇOK MEMNUN OLDUK. ÇÜNKÜ YAPTIKLARI ÇALIŞMALARI BÜTÜN AYRINTILARIYLA ANLATTILAR"



Kılıçdaroğlu, Türkî Amerikan Birliği'nin (TAA) kahvaltı programına katılmasına yönelik eleştirilere cevap verdi. Kılıçdaroğlu, "Oradan da bir davet geldi. Bir sabah kahvaltısı vermek istediler. Biz de gittik. Basına ve medyaya kapalıydı açık olmasını çok isterdik. Çünkü yaptıkları çalışmaları bütün ayrıntılarıyla anlattılar. Çok memnun olduk. Bir kahvaltı yaptık. Bir sözcük dahi Gülen sözcüğü bile kullanılmadı. Kullanılsaydı ne oldurdu, hiçbir şey olmazdı" dedi.

FETÖ'NÜN DERSANELERİNİ SAVUNDU



Kemal Kılıçdaroğlu, mevcut eğitim sisteminin dershaneleri zorunlu kıldığını iddia ederek, şunları söyledi:

"Bir sabah kalktık. Sayın başbakan karar vermiş. Dersaneleri kaldıracağım diye. Mevcut eğitim sistemi dersaneleri zorunlu kılıyor. (...) Dersaneleri kaldıracağım diyeceksiniz. Bu ticari anlayışına da aykırı... Serbest piyasa anlayışına da aykırı... Bugün birisi dersaneleri kapattı, yarın ben de şu ticari kuruluşları kapatacağım der. Yasaklarla bir yere varılamaz."