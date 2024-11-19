Batman’da terör operasyonu! Yasa dışı protestolara karışan 12 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanlığınca, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün terörle iltisaklı olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşen hapis cezası ve yürütülen terör soruşturmaları nedeniyle görevden alınmasının ardından, kentte yasağa rağmen izinsiz gösteri düzenleyen terör örgütü PKK yandaşı 26 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 12'si çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. 14 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.