MİT Başkanı Kalın’dan CHP’ye ziyaret! 3 saatlik sunum yaptı

İbrahim Kalın'ın CHP Genel Merkezinde bu hafta yapacağı ziyaret bugün gerçekleştirildi.



Kalın, bugün sabah saatlerinde CHP Genel Merkezi'ne geldi. CHP Genel Başkanı Özel başkanlığındaki MYK heyetiyle görüşen Kalın'ın sunumu yaklaşık üç saat sürdü.

ANA GÜNDEM FETÖ'YLE MÜCADELE

A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş görüşme ile ilgili detayları aktarırken, iki taraftan da bir açıklama gelmediğini vurguladı. Yeşiltaş, "Ziyaret öğleden önceki bir saatte gerçekleşti. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gitti ve burada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'le görüştü. Taraflardan görüşme sonrası herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak biz FETÖ ile mücadele konusunun ele alındığını tahmin ediyoruz. Çünkü geçtiğimiz haftalarda MİT Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti Genel Merkezi'nde FETÖ ile mücadele konusunda bir sunum yapmıştı. Ve o sunumun ardından da CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MİT Başkanı'na çağrıda bulunmuş. Kendilerinin de bu sunumdan, bu bilgilerden yararlanmak istediklerini ifade etmişti. Yani bir sunum talebinde bulunmuştu. 29 Ekim'de de yine Anıtkabir'de MİT Başkanı İbrahim Kalın'la CHP Genel Başkanı Özgür Özel ayaküstü sohbet etmişti. O sohbette de bugün görüşülmesi noktasında mutabakata varılmıştı ve öğleden önceki bir saatte gerçekleşti bu görüşme. Görüşme sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve MİT tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak dediğimiz gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin beklentisi FETÖ konusunda kendilerine de sunum yapılması yönündeydi. Ve bu sunumda da bu konunun ele alındığını tahmin ediyoruz. Biz de süreci yakından takip ediyoruz." dedi.