İzmir merkezli terör operasyonu: 4 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, TKP/ML terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; TKP/ML terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik teknik ve fiziki takip çalışmaları gerçekleştirildi.

Açık ve gizli tanık beyanları ile; terör örgütünün talimatları doğrultusunda bildiri dağıttığı, afiş, pankart astığı, eylem ve etkinlikleri organize ettiği, örgüte yeni katılanlara ideolojik eğitim verdiği ve örgüte eleman temini konusunda çalışma yaptığı tespit edilen 4 şüpheliye yönelik İzmir ve Tokat'ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan operasyonda şüphelilerin tamamı yakalandı. Ekiplerce yapılan ikamet aralarında ise çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.