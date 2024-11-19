Oğlunun boğazına bıçak dayayan cani baba Şiyar A. tutuklandı mı? Canavar baba kaç yıl ceza aldı? Valilik’ten açıklama...

Edinilen bilgiye göre, Burdur'da bulunan Fatma A. (26), İzmir'de yaşayan ve boşanma aşamasında olduğu kocası Şiyar A'nın (32) kendisini görüntülü arayıp tehdit etmek için çocuğunun boğazına bıçak dayadığı şikayetiyle savcılığa başvurdu. Fatma A., kocasının kendisini görüntülü arayarak o an 7 yaşındaki oğlu Yiğit Cemil A.'yı ve 3 yaşındaki oğlu Berat A.'yı tehdit ettiğini belirtti. Şikayet üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Canavar Baba Gözaltına Alındı

Fatma A.'nın şikayeti üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü, Karabağlar ilçesinde ikamet eden Şiyar A.'yı gözaltına almak için çalışma başlattı. Baba Şiyar A., evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Boşanma aşamasındaki eşini tehdit etmek için çocuğunun boğazına bıçak dayadığı görüntüleri sosyal medyada yayımlanan baba gözaltına alındı. (DHA)

Çocuklar Devlet Koruması Altına Alındı!

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, çocuklar ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

İzmir Valiliği'nden Açıklama

İzmir Valiliği, sosyal medyada yayımlanan görüntülerle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Burdur'da bulunan boşanma aşamasındaki eşi F.A.'yı görüntülü arayarak çocuklarıyla tehdit eden baba Ş.A., Karabağlar ilçesinde yakalanmış, çiftin iki erkek çocuğu devlet korumasına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli Ş.A. ile ilgili adli işlemler devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Adli İşlemler Sürüyor

Şiyar A.'nın emniyetteki işlemleri sürerken, çocukların güvenliği için gerekli adımlar atılmaya devam ediyor.