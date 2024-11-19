2024 Efsane Cuma tarihi: Kasım indirimleri ne zaman, kaç gün sürecek? Büyük indirimlere geri sayım başladı
Efsane Cuma indirimleri, yılın en çok beklenen alışveriş etkinliklerinden biri olarak milyonlarca insan tarafından heyecanla takip ediliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da teknoloji, moda, ev dekorasyonu ve daha pek çok kategoride muhteşem indirimler sunulacak. Peki, 2024 efsane cuma indirimleri ne zaman başlıyor ve hangi fırsatlar bizi bekliyor? İşte merak edilen detaylar!
2024 yılında beklenen şahane cuma ya da efsane cuma olarak adlandırılan indirimler 29 Kasım Cuma günü gerçekleşecek. Alışveriş tutkunları için bu tarih, yıl boyunca bekledikleri fırsatlarla dolu bir gün olacak. Giyim sektörünün yanı sıra teknoloji ürünlerinden tekstil gruplarına, ev-yaşam ürünlerinden kozmetik gruplarına kadar birçok kategoride cazip fiyatlar alışveriş tutkunlarına sunulacak.
Efsane Cuma İndirimleri Kaç Gün Sürecek?
Efsane Cuma indirimleri genellikle 24 saatle sınırlı olsa da, artan talep ve yoğunluk nedeniyle birçok mağaza bu süreyi uzatıyor. Bazı markaların ve online platformların Kasım ayı indirim kampanyaları yılbaşına kadar sürebiliyor. Alışveriş listelerinizi şimdiden hazırlayın! En iyi fırsatları kaçırmamak için ihtiyacınız olan ürünleri favorilere eklemeyi unutmayın.