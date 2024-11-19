2024 Efsane Cuma tarihi: Kasım indirimleri ne zaman, kaç gün sürecek? Büyük indirimlere geri sayım başladı

2024 yılında beklenen şahane cuma ya da efsane cuma olarak adlandırılan indirimler 29 Kasım Cuma günü gerçekleşecek. Alışveriş tutkunları için bu tarih, yıl boyunca bekledikleri fırsatlarla dolu bir gün olacak. Giyim sektörünün yanı sıra teknoloji ürünlerinden tekstil gruplarına, ev-yaşam ürünlerinden kozmetik gruplarına kadar birçok kategoride cazip fiyatlar alışveriş tutkunlarına sunulacak.

Efsane Cuma İndirimleri (A Haber Foto Arşiv)

Efsane Cuma İndirimleri Kaç Gün Sürecek?

Efsane Cuma indirimleri genellikle 24 saatle sınırlı olsa da, artan talep ve yoğunluk nedeniyle birçok mağaza bu süreyi uzatıyor. Bazı markaların ve online platformların Kasım ayı indirim kampanyaları yılbaşına kadar sürebiliyor. Alışveriş listelerinizi şimdiden hazırlayın! En iyi fırsatları kaçırmamak için ihtiyacınız olan ürünleri favorilere eklemeyi unutmayın.

Efsane Cuma İndirimleri (A Haber Foto Arşiv)