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İstanbul Boğazı'nda yoğun sis: Gemi trafiği geçici olarak askıya alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.11.2024 09:04
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İstanbul Boğazı’nda yoğun sis: Gemi trafiği geçici olarak askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

İstanbul Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.

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