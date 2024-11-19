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Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.11.2024 11:43
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Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Malatya'da 11 kilo 650 gram skunk ele geçirildi, olayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı. Aramada kamyonet kasasındaki buzdolabına gizlenmiş 11 kilo 650 gram skunk ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kale uygulama noktasında durdurdukları bir kamyonette arama yaptı.

Aramada kamyonet kasasındaki buzdolabına gizlenmiş 11 kilo 650 gram skunk ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B, N.Y. ve F.H, tutuklandı.

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