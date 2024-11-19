Çanakkale deprem son dakika | Tekirdağ, Balıkesir, Edirne az önce deprem mi oldu, nerede? AFAD-KANDİLLİ...

Son dakika deprem haberleri Çanakkale'de dikkat çekiyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Çanakkale'de az önce bir deprem meydana gelip, büyüklüğü ve şiddeti merak konusu oldu. Bugün yaşanan tüm sarsıntılar anlık olarak kaydedilirken, vatandaşlar olası gelişmeleri yakından takip ediyor.

AFAD DUYURDU!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 19 Kasım 2024 tarihinde Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin saati 10:46'da kaydedildi ve yerin 9.55 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Çanakkale Depremi Son Dakika Verileri:

Büyüklük: 3.7 (Ml)

Yer: Lapseki, Çanakkale

Tarih: 19 Kasım 2024

Saat: 10:46:15 TSİ

Enlem: 40.28861 N

Boylam: 26.98778 E

Derinlik: 9.55 km

19 KASIM AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

2024-11-19 10:46:15 40.28 26.99917 9.44 ML 3.7 Biga (Çanakkale)

2024-11-19 10:40:11 38.32667 38.27806 7.0 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya)

2024-11-19 10:33:33 41.87139 27.42694 16.68 ML 1.5 Merkez (Kırklareli)

2024-11-19 10:17:44 39.11083 27.51 6.9 ML 1.5 Soma (Manisa)

2024-11-19 10:06:21 37.96056 36.29389 7.0 ML 1.1 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-11-19 10:03:24 38.2475 38.79444 8.09 ML 1.0 Pütürge (Malatya)

2024-11-19 09:59:10 37.73444 29.12972 7.0 ML 1.1 Pamukkale (Denizli)

2024-11-19 09:57:23 38.43833 44.46778 6.48 ML 2.0 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [09.62 km] Başkale (Van)

2024-11-19 09:55:32 38.57222 38.65 7.0 ML 1.2 Baskil (Elazığ)

2024-11-19 09:44:24 37.2425 36.945 6.94 ML 0.9 Nurdağı (Gaziantep)

2024-11-19 09:42:47 38.10222 38.49111 5.09 ML 1.1 Sincik (Adıyaman)

2024-11-19 09:39:00 37.69444 37.45694 7.0 ML 1.3 Çağlayancerit (Kahramanmaraş)

2024-11-19 09:36:34 38.37361 38.84111 7.0 ML 1.0 Kale (Malatya)

2024-11-19 09:34:36 38.10972 37.21306 7.0 ML 1.7 Ekinözü (Kahramanmaraş)

2024-11-19 09:23:55 38.90194 30.07028 6.99 ML 1.2 Altıntaş (Kütahya)

2024-11-19 09:16:41 40.29472 27.00417 7.13 ML 1.4 Biga (Çanakkale)