2024 KPSS lisans branş bazında sıralamalar erişime açıldı: Nasıl sorgulanır?
ÖSYM, 2024 KPSS Lisans sınavına katılan adayların merakla beklediği branş bazında sıralamaları erişime açtı. Adaylar, kendi branşlarındaki sıralama durumlarını öğrenerek başarılarını değerlendirebilecekler. Peki KPSS branş sıralamaları nedir, nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM KPSS lisans yeni branş sıralaması..
2024 KPSS Lisans oturumuna katılan adayların sınav sonuçlarına dayalı branş bazındaki sıralamaları ÖSYM tarafından açıklandı. Bu sıralamalar, adayların kendi alanlarındaki başarı durumlarını görmelerine imkân sağlıyor. Sıralamalar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi https://ais.osym.gov.tr üzerinden görüntülenebiliyor.
Branş Bazında Sıralama Nedir?
Branş sıralamaları, adayların kendi alanlarında sınava giren diğer adaylar arasındaki yerlerini ve başarı sıralamalarını öğrenmelerini sağlar. Ancak bu sıralamalar, yalnızca bilgilendirme amacı taşır ve belge niteliği taşımaz. Herhangi bir resmi işlemde, ÖSYM'nin sisteminde kayıtlı olan bilgiler esas alınır.