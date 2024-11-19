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Kars'ta düzensiz göçmen operasyonu: 27 kişi yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.11.2024 09:47
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Kars’ta düzensiz göçmen operasyonu: 27 kişi yakalandı

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince düzensiz göç ile mücadele devam ediyor.

Ekipler, düzensiz göç ile mücadeleye yönelik Kalkan-30 operasyonlarında il merkezinde ve ilçelerde yürüttüğü çalışmalar kapsamında toplam 27 düzensiz göçmeni yakalayarak Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne getirdi.

Buradaki işlemlerin ardından düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.

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